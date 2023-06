Bia Haddad é parente de Fernando Haddad? Entenda

Tenista brasileira tem o mesmo sobrenome do ministro da Fazenda.

Em destaque no cobiçado torneio francês Roland Garros de 2023, a tenista brasileira Bia Haddad chama atenção do público também por outro motivo. Devido ao sobrenome “Haddad”, o mesmo do ministro da Fazenda Fernando Haddad, a curiosidade é despertada e há quem se pergunta se a dupla é parente. Veja quem são os familiares de cada um!

Qual o parentesco de Bia Haddad com Fernando Haddad?

Apesar do sobrenome igual e ambos terem nascido em São Paulo, Bia Haddad e Fernando Haddad não são parentes.

As famílias da atleta e do ministro são diferentes, Bia tem 27 anos de idade e é filha de Ayrton Haddad e Laís Haddad Maia e neta de Arlette Scaff Haddad, ambas tenistas que influenciaram a entrada da garota na modalidade. Fernando Haddad tem 60 anos de idade e é filho de Khalil Haddad e Norma Thereza Goussain Haddad.

Apesar de não ser parente de Fernando Haddad, Bia Haddad tem membro famoso na família. A tenista é sobrinha do apresentador, cantor e ator Rolando Boldrin, que faleceu em novembro de 2022, aos 86 anos de idade

Já Fernando Haddad é ministro da Fazenda e é casado com a professora e pesquisadora Ana Estela Haddad, atual secretária de informação e saúde digital do Ministério da Saúde, com quem tem dois filhos: Ana Carolina Haddad e Frederico Haddad.

Bia Haddad em Roland Garros 2023

Atualmente competindo na reta final da Roland Garros, Bia Haddad é a primeira tenista brasileira a chegar nas quartas-finais de um Grand Slam desde 1968 e fez história ao seguir para a semifinal do campeonato com a vitória contra Ons Jabeur, da Tunísia, nesta quarta-feira, 7 de junho.

Grande nome do tênis feminino brasileiro, a jovem começou na modalidade ainda criança. O destaque da carreira da atleta veio em 2022, quando ela alcançou a 28ª posição do ranking de simples e a 26ª do de duplas da WTA, Associação Feminina de Tênis, criada na década de 1970 e muito importante no esporte. O nome de Bia Haddad foi parar nos holofotes por esta ser a melhor posição de uma brasileira desde que o ranking foi criado, batendo o recorde da tenista brasileira Maria Esther Bueno, que alcançou a 29ª posição da lista.

Bia Haddad tem dado esperança aos fãs de tênis no Roland Garros de 2023 e tem feito uma campanha forte. No começo de maio, a tenista conquistou mais um feito histórico e se tornou a sétima brasileira a entrar para o top 10 no ranking de duplas da WTA. Ela subiu várias posições na lista depois que teve um saldo positivo ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka em competição em Madri.

Bia Haddad tem namorado?

A tenista de 27 anos mostra nas redes sociais que no momento está focada na carreira. Atualmente, ela não revelou nenhum novo romance que esteja vivendo. Há alguns anos, ela namorou Thiago Monteiro, também astro no mundo do tênis, que hoje está com 29 anos.

Discretos, o relacionamento se tornou público em 2016 e eles ficaram juntos durante alguns anos. Em 2020, especulações sobre o término do casal tomaram a mídia, mas eles não se pronunciaram sobre o motivo. Depois do término, em 2021, Monteiro engatou um romance com a modelo Tay Marini.

Polêmica antiga – Bia Haddad foi suspensa injustamente por doping

Antes de seu atual grande momento no Roland Garros, em 2019, Bia Haddad passou por um momento difícil. A tenista foi suspensa por doping e passou 10 meses afastada. No entanto, ela conseguiu provar sua inocência e exames realizado na época mostraram que as substâncias proibidas detectadas em seu organismo foram pelo consumo de suplementos alimentares contaminados.

Bia ficou afastada de julho de 2019 a maio de 2020 e acabou fora da disputa do Grand Slam francês e também os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mesmo assim, na época ela ainda se mantinha como a melhor brasileira no ranking mundial da modalidade, ocupando a 147ª colocação.

