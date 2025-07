Onde assistir o jogo do Brasil x Turquia na VNL de vôlei masculino

Na madrugada de sábado, o Brasil de vôlei masculino vai encarar a Turquia no último jogo da fase classificatória da Liga das Nações. Mesmo se perder, a seleção brasileira já conquistou sua vaga na fase final da competição.

Transmissão do jogo do Brasil na Liga das Nações (19/7)

A seleção brasileira entra em quadra neste sábado, 19, às 03h30 (de Brasília), e os fãs do esporte podem assistir ao vivo pelo Sportv2. O canal é a única maneira de acompanhar o jogo de vôlei hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Outra maneira de acompanhar é através do Globo Play, serviço de streaming, somente para assinantes da plataforma.

O Brasil busca a segunda medalha de ouro da história na competição. O desempenho nas quadras tem empolgado a torcida.

A seleção brasileira de vôlei masculino continua em sua sequência de vitórias na Liga das Nações e é líder da competição com nove vitórias em dez jogos. Com isso, o time do técnico Bernardinho já garantiu sua vaga na fase final, que acontece de 30 de julho a 3 de agosto na China.

Qual é a premiação da Liga das Nações?

Em 2025, o campeão da Liga das Nações de vôlei masculino embolsa R$ 4,7 milhões, premiação entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O segundo colocado fica com US$ 500 mil. A entidade destina valores diferentes do primeiro ao oitavo colocado na segunda fase da Liga das Nações, ou seja, do campeão até os eliminados das quartas de final.

A FIVB destina o valor total de US $ 7,5 milhões para a premiação da Liga das Nações de vôlei masculino, na fase preliminar e segunda fase.