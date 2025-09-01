Esporte

Onde assistir o jogo do Corinthians x Joinville de futsal na LNF

Jogo acontece no dia do aniversário de 115 anos do Timão

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar jogo do Corinthians futsal hoje Foto: Getty Images

O Corinthians enfrenta o Joinville nesta segunda-feira, 1 de setembro, pela 19ª rodada da LNF, a Liga Nacional de Futsal. O jogo começa às 20h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo diretamente do Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo.

O jogo do Corinthians de futsal vai ter transmissão na LNF TV, disponível gratuitamente no Youtube, e também no Canal GOAT.

A LNF é a Liga Nacional de Futsal, responsável por reunir equipes de sete diferentes estados do Brasil: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os campeões são credenciados para disputar torneios como a Libertadores e o Intercontinental de Clubes.

Vinte e quatro equipes disputam a temporada da LNF durante a primeira fase. As 16 melhores colocadas avançam para a segunda fase, ou oitavas de final, seguido das quartas de final, semifinal e a final.

O jogo acontece no dia do aniversário do Timão, que completa 115 anos neste 1 de setembro. O time ocupa a oitava colocação, com 30 pontos, mas tem até três jogos a menos em comparação aos adversários que estão acima na tabela. Um deles é o Joinville, que aparece em quarto lugar, com 38 pontos, após 18 rodadas.

A escalação prevista para hoje tem Fernando Malafaia, Kelvin; Lucas Martins, Maicon, Igor Carioca e Deives.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

