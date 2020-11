Bósnia x Itália: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

A Bósnia recebe a Itália nesta quarta-feira (18), às 16h45, pela sexta rodada do grupo 1, na Liga A, pela Liga das Nações, em Sarajevo, no Estádio Grbavica. Então, saiba onde assistir ao jogo.

A equipe da casa já está rebaixada, sem chances de reverter o resultado. Contudo, a Itália ainda está na briga com Holanda e Polônia para avançar até a semifinal do torneio, então, precisa vencer de qualquer maneira.

Bósnia x Itália: onde assistir?

O jogo entre Bósnia e Itália tem transmissão do canal oficial do Esporte Interativo no Youtube, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir na plataforma do EI Plus.

Situação das equipes na Liga das Nações

A Itália segue em primeiro lugar no grupo, com nove pontos. Mas, a Holanda aparece logo atrás, com oito. Em terceiro lugar, a Polônia. A Bósnia já está rebaixada, ou seja, em último, com dois pontos.

Os italianos conquistaram duas vitórias, três empates e uma derrota. Para carimbar o passaporte até as semis, precisam vencer. Mas, em caso de derrota, tem que torcer por um empate entre Polônia e Holanda, já que, assim, dependerá do saldo de gols.

Por outro lado, os bósnios já estão rebaixados e, dessa maneira, só entram em campo para cumprir tabela. Todavia, são dois empates e três derrotas.

Prováveis escalações entre Bósnia x Itália

Do lado dos bósnios, o craque principal do time, Dzeko, segue fora por covid-19. Já Hadziahmetovic, Buric e Demirovic estão machucados.

Provável Bósnia: Sehic; Cipetic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Visca, Gojak, Krunic; Hodzic.

Para o lado dos visitantes, Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Ogbonna, Criscito, Spinazzola, Caputo, Gagliardini, Chiesa, Grifo e Moise Kean estão fora por lesão.

Provável Itália: Donnarumma; Bastoni, D’Ambrosio, Acerbi, Emerson; Tonali (Locatelli), Jorginho, Barella; Berarti, Belotti, Insigne.

Outros jogos desta quarta-feira

Além de Bósnia x Itália, a sexta rodada também apresenta outros dezessete jogos.

Ademais, você pode assistir a todos eles no EI Plus.