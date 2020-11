Holanda x Espanha: onde assistir ao amistoso internacional

Holanda e Espanha se enfrentam em jogo amistoso nesta quarta-feira (11), às 16h45, na Amsterdam Arena, na Holanda. A partida é uma preparação para a Liga das Nações que acontece neste fim de semana. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

No último jogo, a Holanda empatou com a Itália. Entretanto, a Espanha vem de derrota para a Ucrânia. Então, ambas as equipes precisam da vitória neste duelo para recuperar-se em campo.

Holanda x Espanha: onde assistir?

A partida entre Holanda x Espanha tem transmissão do canal Space, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, a plataforma EI Plus e o canal oficial no Youtube do Esporte Interativo também transmitem o duelo.

Situação das equipes na temporada 2020/21

Ambos os times disputam a Liga A, ou seja a elite, na Liga das Nações. No entanto, ocupam grupos diferentes.

No grupo 1, a Holanda está em terceiro lugar, com cinco pontos. Dessa maneira, possui um triunfo, dois empates e uma derrota.

Enquanto isso, no grupo 4, a Espanha está em primeiro lugar, com sete pontos, sendo assim, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Possíveis escalações de Holanda x Espanha

Para o técnico da Holanda, Frank de Boer, Ihattaren e Justin Bijlow estão indisponíveis. O goleiro Cillessen também não aparece no plantel, com Joel Drommel convocado em seu lugar.

Por fim, Virgil van Dijk e De Ligt também seguem fora.

Provável Holanda: Krul; Hateboer, de Vrij, Ake, Blind; Klaassen, de Jong; Promes, Wijnaldum, Babel; Depay.

O principal desfalque da Seleção Espanhola é Ansu Fati, astro do Barcelona, que se lesionou na partida contra o Betis.

Jesus Navas, Thiago Alcântara e Rodrigo também estão fora desta partida.

Provável Espanha: De Gea; Pau Torres, Gaya, Ramos, Reguilon; Canales, Rodri, Ruiz; Torres, Morata, Llorente

🏁 Termina la rueda de prensa de Luis Enrique en Las Rozas. 🇪🇸👥 ¿Aún no habéis visto la convocatoria? Aquí os dejamos a nuestros 25 convocados para los próximos partidos. 🔗 https://t.co/apiGUedeLq#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/GjTnqk9cDV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 6, 2020

Outros jogos amistosos nesta quarta

Além da partida entre França e Finlândia, a quarta-feira também traz outros jogos entre Seleções.

Ademais, todos eles possuem transmissão no EI Plus.

Grécia x Chipre – 11h45

Albânia x Kosovo – 12h

Lituânia x Ilhas Faroe – 14h

Malta x Liechtenstein – 14h

Montenegro x Cazaquistão – 14h

Noruega x Israel – 14h

Romênia x Bielorrússia – 14h

San Marino x Letônia – 14h

Bulgária x Gibraltar – 14h30

Turquia x Croácia – 14h45

Dinamarca x Suécia – 15h30

Luxemburgo x Áustria – 16h30

Portugal x Andorra – 16H45 – Canal TNT

Eslovênia x Azerbaijão – 16h45

Polonia x Ucrânia – 16h45

Itália x Estônia – 16h45

Alemanha x República Tcheca – 16h45

Bélgica x Suíça – 16h45

França x Finlândia – 17h