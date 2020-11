Jogos de futebol neste domingo: onde assistir as partidas na TV

O domingo (22) está recheado de partidas dos mais diversos campeonatos, tanto nacionais quanto internacionais. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

No Brasileirão, o tricolor paulista recebe o Vasco em busca dos três pontos para chegar até a ponta da tabela. Enquanto isso, no Feminino A1, Kindermann e Corinthians realizam o primeiro jogo da final desta temporada.

Brasileirão Série A – Jogos de futebol neste domingo

Cinco jogos da 22ª rodada acontecem neste domingo. Saiba onde assistir ao vivo.

São Paulo x Vasco – 16h – Globo e Premiere

Ceará x Atlético-MG – 16h – Globo e Premiere

Internacional x Fluminense – 18h15 – Premiere

Botafogo x Fortaleza – 18h15 – Premiere

Corinthians x Grêmio – 20h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

As partidas da terceira divisão do Brasileirão possuem transmissão da CBF TV, realizadas pelo site oficial da entidade, e do stream DAZN.

Volta Redonda x São Bento – 15h – CBF TV

São José-RS x Londrina – 15h – CBF TV

Paysandu x Ferroviário – 18h – DAZN

Jacuipense x Treze-PB – 20h – CBF TV

Brasileirão Série D

América-RN x Floresta-CE – 15h – CBF TV

FC Cascavel x Bangu – 16h – CBF TV

Sinop-MT x Moto Club-MA – 16h – CBF TV

Guarany de Sobral x Globo-RN – 16h – CBF TV

Atletico de Cajazeiros x Salgueiro-PE – 16h – CBF TV

Itabaiana-SE x Central-PE – 16h – CBF TV

Vitória da Conquista x Frei Paulistano-SE – 16h – CBF TV

Goianesia x Operário-MT – 16h – CBF TV

Villa Nova A. C. x Bahia de Feira – 16h – CBF TV

Rio Branco x Fast Clube – 18h – CBF TV

Mirassol x Cabofriense-RJ – 19h – CBF TV

Brasileirão Sub-20

Bahia x Atlético-MG – 15h – CBF TV

Flamengo x Chapecoense – 15h – CBF TV

Goiás x Botafogo-RJ – 15h CBF TV

Grêmio x Ceará – 15h – CBF TV

Internacional x Vasco – 15h – CBF TV

Vitória x América-MG – 15h – CBF TV

Santos x São Paulo – 16h – BAND e CBF TV

Palmeiras x Fluminense – 18h – CBF TV

Brasileirão Feminino A1

A primeira partida da final do Feminino acontece neste domingo.

Kindermann-SC x Corinthians – 20h – BAND, ESPN e Twitter.

Futebol Internacional – Jogos de futebol neste domingo

Russo

Rubin x Rostov – 13h – Bandsports

Holandês

Ajax x Heracles – 08h15 – ESPN

Twente x PSV – 12h45 – ESPN

Italiano

Fiorentina x Benevento – 08h30 – EI Plus

Crotone x Lazio – 11h – Bandsports

Roma x Parma – 11h – Ei Plus

Sampdoria x Bologna – 11h – EI Plus

Hellas Verona x Sassuolo – 11h – EI Plus

Udinese x Genoa – 14h – BAND e EI Plus

Napoli x Milan – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Inter de Milão x Torino – 11h – Sportv

Inglês

Fullham x Everton – 09h – ESPN Brasil

Sheffield United x West Ham – 11h – ESPN Brasil

Leeds x Arsenal – 13h30 – ESPN Brasil

Liverpool x Leicester – 16h15 – DAZN

Alemão

Você pode assistir aos jogos da Bundesliga através do aplicativo Onefootball ou pelo site oficial da plataforma.

Freiburg x Mainz – 11h30 – BAND e Onefootball

Colônia x Union Berlin – 14h – Onefootball

Espanhol

Eibar x Getafe – 10h – Fox Premium

Cádiz x Real Sociedad – 12h15 – Fox Sports

Grana x Real Valladolid – 14h30 – Fox Premium

Aláves x Valencia – 17h – Fox Premium

Francês

Assim como o Alemão, os jogos da Ligue 1 também estão disponíveis apenas no aplicativo Onefootball.

Angers x Lyon – 13h

Lille x Lorient – 17h

MLS – Campeonato dos EUA