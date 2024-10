Popó vence El Chino, anuncia aposentadoria e escolhe Marçal para última luta

Acelino Popó Freitas, de 49 anos, anunciou no último sábado, 12, que vai se aposentar das lutas profissionais aos 49 anos. O anúncio acontece após uma luta suada contra o argentino Jorge "El Chino" Miranda, vencida sem nocaute no Fight Music Show 5.

Por que Popó vai se aposentar?

Popó ganhou a luta contra El Chino por decisão unânime, mas o embate no ringue foi dramático para o brasileiro, que ganhou após decisão unânime do júri. Após a dificuldade para ganhar, o brasileiro anunciou que aquela foi sua última luta contra um pugilista profissional.

"A gente queria lutar com um lutador, lutei, troquei, deu pra segurar a onda. Eu fiz 49 anos três semanas atrás, não é mais 29 anos, 19 anos. Venho fazer esse teste porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa. O boxe é um esporte muito sério. Pra estar aqui a minha vida toda, não vou estar. (…) Se for pra fazer esse tipo de luta, eu não luto mais não. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial" afirmou.

Mas a aposentadoria não deve ser completa, já que Popó emendou um desafio para Pablo Marçal, ex-coach e candidato derrotado na eleição da Prefeitura de São Paulo.

"Foi bom, me testei, gostei, aprovei, mas não tenho mais nada para provar para ninguém. Então, não luto mais com lutador. E se for lutar e for a despedida, aceito o Marçal. Se o Marçal estiver aqui, se veio hoje, se você é homem para concluir o que você falou desde o começo do ano, que ia me desafiar, se você for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue e fala para esse público e para o Brasil todo que está nos assistindo", disse, no ringue do Fight Music Show 5.

Em fevereiro desse ano, o pugilista que é tetracampeão nocauteou Kleber Bambamaos 36 segundos de luta.