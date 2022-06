Prêmio Roland Garros 2022: quanto bicampeã Iga Swiatek ganhou

Iga Swiatek é bicampeã de Roland Garros! A polonesa superou a norte-americana Cori Gauff na manhã deste sábado, 4 de junho, pela final do simples feminino na quadra Philippe Chatrier, por 2 sets a 0. Além da taça, a tenista também faturou um grande valor em dinheiro como recompensa. Confira o valor do prêmio em Roland Garros 2022 na final feminina.

A vitória de Iga por dois sets a zero contou com as parciais de 6/1 e 6/3 em Paris, na França.

Qual prêmio Iga Swiatek ganhou em Roland Garros 2022?

A polonesa número um do mundo no tênis faturou o valor de € 2,2 milhões, ou 11 milhões de reais na cotação de junho, como prêmio em Roland Garros 2022 por conquistar o bicampeonato.

Iga venceu Gauff de maneira arrasadora por 2 sets a 0, com parciais absurdas que apenas confirmaram o seu favoritismo no embate antes mesmo de entrar na quadra.

A premiação de Roland Garros sofreu um aumento de 6,8% no valor destinado aos tenistas. As informações sobre os valores foram vinculadas pela entidade, garantindo o valor total de 220 milhões de reais gastos desde a primeira fase até a final.

Se o tenista for eliminado na segunda rodada, por exemplo, ele fatura um valor x. Se cair nas quartas, aí este valor será maior do que em fases anteriores. Para os campeões do simples feminino e masculino, Roland Garros garante 11 milhões de reais.

Cori Gauff, a norte-americana que ficou em segundo lugar, ganhou 5 milhões de reais.

Valores da premiação de Roland Garros 2022

Campeão = € 2,2 milhões (R$11 milhões)

Vice-campeão = €1,1 milhões (R$5 milhões)

Semifinalistas = €600 mil (R$3 milhões)

Eliminado na primeira rodada = €62 mil (R$320 mil)

Final feminina em Roland Garros 2022

Em uma hora, Iga venceu a norte-americana Cori Gauff, de 18 anos, na final do simples em Roland Garros. Este é o segundo título da polonesa no torneio francês, quando venceu em 2020, contabilizando nove conquistar em sua carreira.

Na competição, Iga acumula a sequência de vitórias em 35 partidas, vencendo as suas últimas nove finais consecutivas em dois sets, além de ser a primeira mulher a conquistar o feito de ganhar seis títulos consecutivos. Iga, além disso, se igualou a Venus Williams na série de vitórias

O primeiro set mostrou a número um do mundo focada e muito determinada dentro do saibro, com double break por 4-0 em menos de 20 minutos. Foram apenas 34 minutos no primeiro set, com 6/1 para Swiatek.

No segundo set por fim, a tenista deitou e rolou praticamente ao garantir a vantagem na parcial de 6/3,

Quando vai ser a final masculina de Roland Garros?

No domingo, 5 de junho, os tenistas Rafael Nadal e Casper Ruud vão disputar a final do simples masculino a partir das 10h, pelo horário de Brasília, na quadra de saibro Philippe Chatrier, em Paris, na França.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais do SporTV 3, ESPN e Star +, disponível somente em operadoras de TV por assinatura e pelo streaming da Disney.

O espanhol Nadal busca o seu 14º título na competição francesa, enquanto o norueguês Casper quer o primeiro troféu, disputando a primeira final na carreira.