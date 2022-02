Programação Olimpíadas de Inverno 2022: agenda e horários – 06/02

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim reúnem as mais diferentes categorias do esporte no gelo e na neve neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, com mais de três mil atletas disputando a medalha de ouro, prata e bronze pelo pódio. Dessa maneira, saiba qual é a programação das Olimpíadas de Inverno 2022 hoje, domingo, e onde assistir cada um dos eventos.

Programação das Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022

Com quinze modalidades, os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim estão oficialmente abertos. Ao todo, mais de três mil atletas disputam os torneios seguindo a programação estipulada pelo COI em busca da tão sonhada medalha de ouro, ou até mesmo prata e bronze.

O Brasil nunca entrou para o pódio. Agora, com 11 atletas competindo, chegou a hora de lutar e quebrar o favoritismo dos países vizinhos.

Confira a seguir a programação das Olimpíadas de Inverno 2022 neste domingo.

CURLING

03:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Noruega x Suécia)

03:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Austrália x Suíça)

03:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Itália x China)

03:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Canadá x República Tcheca)

09:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Itália x Suécia)

09:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Suíça x Estados Unidos)

09:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Noruega x Grã-Bretanha)

22:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Suíça x Noruega)

22:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Canadá x Itália)

22:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (Estados Unidos x Grã-Bretanha)

22:05 – Duplas Mistas na Fase Classificatória (República Tcheca x China)

ESQUI ALPINO ⛷️

00:00 – Downhill Masculino – Final 🥇

23:15 – Slalom Gigante Masculino

ESQUI CROSS-COUNTRY ⛷️

04:00 – Esquiatlo 15km + 15km Masculino – Final 🥇

ESQUI ESTILO LIVRE⛷️

07:00 – Moguls Feminino – Classificação

08:30 – Moguls Feminino – Final 1

09:05 – Moguls Feminino – Final 2

09:40 – Moguls Feminino – Final 3 🥇

22:30 – Big Air Feminino – Classificação

23:15 – Big Air Feminino – Classificação

HÓQUEI NO GELO 🏒

05:40 – Rodada Preliminar Feminino (China x Japão)

10:10 – Rodada Preliminar Feminino (Suíça x Estados Unidos)

LUGE ❄️

04:06 – Duplas Treinamento

05:24 – Duplas Treinamento

08:30 – Individual Masculino

10:15 – Individual Masculino – Final 🥇

PATINAÇÃO ARTÍSTICA ⛸️

00:50 – Evento de Equipes – Patinação Individual Masculino em Patinação Livre

22:15 – Evento de Equipes – Patinação em Pares em Patinação Livre

23:30 – Evento de Equipes – Dança no Gelo em Dança Livre

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE ⛸️

05:30 – 5000m Masculino – Final 🥇

SALTO DE ESQUI ⛷️

04:00 – Pista Normal Treinamento Feminino

07:00 – Pista Normal Treinamento Masculino

08:00 – Pista Normal Individual Masculino – Rodada 1

09:00 – Pista Normal Individual Masculino – Final 🥇

SNOWBOARD 🏂

01:30 – Snowboard Slopestyle Masculino – Classificação

02:00 – Snowboard Slopestyle Masculino – Classificação

SKELETON ❄️

22:40 – Feminino Treinamento

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno 2022?

Na televisão aberta, a Globo vai transmitir sempre de madrugada os melhores momentos entre as disputas tanto do brasileiros como dos outros países. Além disso, o SporTV, GloboPlay e o canal oficial das Olimpíadas em site oficial também vão passar os confrontos.

Globo

A emissora da TV aberta vai passar sempre de madrugada, sob o comando dos narradores Everaldo Marques e Daniel Pereira, os principais duelos entre as modalidades como snowboard, patinação artística e esqui cross-country, a partir da 1 da manhã, após o Jornal da Globo de segunda a segunda.

SporTV

Com Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas, o SporTV 2 é o carro-chefe da emissora nas transmissões dos Jogos Olímpicos de Inverno. Sempre pela noite, madrugada e manhã, o canal vai passar as emoções das principais disputas de Pequim.

GloboPlay

O serviço de streaming vai disponibilizar aos assinantes o acesso completo dos canais SporTV de graça. Para assinar, é necessário acessar o portal (www.globoplay.globo.com) e assinar pelo valor de R$19,90 ao mês.

Olympics Channel

Se você não é assinante nem da TV por assinatura ou da plataforma de streaming mas quer acompanhar de perto todas as emoções dos esportes de inverno, então pode acompanhar através do portal oficial das Olimpíadas, o Olympics Channel.

Pelo site (www.olympics.com), da para acessar os links das modalidades e acompanhar, mas sem narração, as disputas de graça pelo celular, computador, tablets ou televisão.

Leia também

Olimpíadas de inverno 2022: modalidades e jogos