Esporte

Que horas é a luta do Alex Poatan hoje no UFC e onde assistir ao vivo

O card principal começa às 23h

Escrito por Anny Malagolini
alex poatan Foto: reprodução

O UFC retorna à T-Mobile Arena em Las Vegas na noite de sábado com um card de lutas lotado, com dois cinturões de campeonato em jogo. Sete meses depois, Magomed Ankalaev e Alex Pereira entram no octógono pela segunda vez, com o título meio-pesado do UFC novamente em disputa. Na luta co-principal, o campeão peso-galo Merab Dvalishvili coloca seu título em jogo contra Cory Sandhagen.

Onde assistir a luta do Alex Poatan hoje

O evento de Alex Pereira x Khalil Rountree Jr. no Delta Center em Salt Lake City, Utah, na noite de sábado, 5, terá transmissão para todo o Brasil através do UFC Fight Pass.

Neste sábado, a Band não exibe o UFC.

A luta do Poatan só deve acontecer na madrugada de domingo.

Card completo

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE
A partir das 23h.

Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev x Alex Poatan Pereira (92,7 Kg)
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili (61,2 Kg) x Cory Sandhagen (61 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka (93,4 Kg) x Khalil Rountree Jr. (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett (66,2 Kg) x Youssef Zalal (66,2 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Joe Pyfer (84,3 Kg)

CARD PRELIMINAR
A partir das 19h.

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (84,3 Kg) x Treston Vines (83,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan (84,1 Kg) x André “Sergipano” Muniz (84,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Chris Gutierrez (61,6 Kg) x Farid Basharat (61,6 Kg)
Peso-casado (69,4 Kg): Daniel “Willycat” Santos (68,4 Kg) x Joo Sang Yoo (69,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Macy Chiasson (62,3 Kg)* x Yana Santos (61,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Patchy Mix (61,6 Kg) x Jakub Wiklacz (61,6 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Punahele Soriano (77,3 Kg) x Nikolay Veretennikov (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ramiz Brahimaj (77,3 Kg) x Austin Vanderford (77,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Veronica Hardy (56,9 Kg) x Brogan Walker (56,4 Kg)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Russell na Pole Position em Singapura

UFC hoje: horário e onde assistir Ankalaev x Poatan no UFC 320

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP de Singapura 2025

VÍDEO: quem agrediu Wanderlei Silva em luta com Popó?

Assistir na Globo? Qual o canal que vai passar a luta do Popó x Wanderlei hoje

Que horas vai ser a luta Popó e Wanderlei hoje? Assista ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes