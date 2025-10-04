Que horas é a luta do Alex Poatan hoje no UFC e onde assistir ao vivo
O card principal começa às 23h
O UFC retorna à T-Mobile Arena em Las Vegas na noite de sábado com um card de lutas lotado, com dois cinturões de campeonato em jogo. Sete meses depois, Magomed Ankalaev e Alex Pereira entram no octógono pela segunda vez, com o título meio-pesado do UFC novamente em disputa. Na luta co-principal, o campeão peso-galo Merab Dvalishvili coloca seu título em jogo contra Cory Sandhagen.
Onde assistir a luta do Alex Poatan hoje
O evento de Alex Pereira x Khalil Rountree Jr. no Delta Center em Salt Lake City, Utah, na noite de sábado, 5, terá transmissão para todo o Brasil através do UFC Fight Pass.
Neste sábado, a Band não exibe o UFC.
A luta do Poatan só deve acontecer na madrugada de domingo.
Card completo
CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE
A partir das 23h.
Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev x Alex Poatan Pereira (92,7 Kg)
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili (61,2 Kg) x Cory Sandhagen (61 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka (93,4 Kg) x Khalil Rountree Jr. (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett (66,2 Kg) x Youssef Zalal (66,2 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Joe Pyfer (84,3 Kg)
CARD PRELIMINAR
A partir das 19h.
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (84,3 Kg) x Treston Vines (83,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan (84,1 Kg) x André “Sergipano” Muniz (84,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Chris Gutierrez (61,6 Kg) x Farid Basharat (61,6 Kg)
Peso-casado (69,4 Kg): Daniel “Willycat” Santos (68,4 Kg) x Joo Sang Yoo (69,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Macy Chiasson (62,3 Kg)* x Yana Santos (61,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Patchy Mix (61,6 Kg) x Jakub Wiklacz (61,6 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Punahele Soriano (77,3 Kg) x Nikolay Veretennikov (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ramiz Brahimaj (77,3 Kg) x Austin Vanderford (77,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Veronica Hardy (56,9 Kg) x Brogan Walker (56,4 Kg)