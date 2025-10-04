UFC hoje: horário e onde assistir Ankalaev x Poatan no UFC 320
Alex Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentarão no UFC 320 neste fim de semana. Veja como assistir.
O brasileiro Alex Pereira retorna à T-Mobile Arena em Las Vegas buscando reconquistar o título dos meio-pesados ao enfrentar Magomed Ankalaev mais uma vez em uma aguardada revanche pelo título, que será a atração principal do UFC 320. O card também terá Merab Dvalishvili defendendo seu título dos galos contra Cory Sandhagen.
Onde assistir o UFC hoje?
O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 19h (horário de Brasília), no sábado, 4 de outubro. O principal às 23h (horário de Brasília).
No primeiro encontro entre os dois lutadores, em março, no UFC 313, Ankalaev surpreendeu e conquistou o título ao derrotar Pereira por decisão unânime. Naquela luta, o astro russo abordou a luta com o pé direito, sem conseguir acertar nenhum de seus golpes característicos.
CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE
A partir das 23h.
Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev x Alex “Poatan” Pereira (92,7 Kg)
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili (61,2 Kg) x Cory Sandhagen (61 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka (93,4 Kg) x Khalil Rountree Jr. (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett (66,2 Kg) x Youssef Zalal (66,2 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Joe Pyfer (84,3 Kg)
CARD PRELIMINAR
A partir das 19h.
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (84,3 Kg) x Treston Vines (83,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan (84,1 Kg) x André “Sergipano” Muniz (84,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Chris Gutierrez (61,6 Kg) x Farid Basharat (61,6 Kg)
Peso-casado (69,4 Kg): Daniel “Willycat” Santos (68,4 Kg) x Joo Sang Yoo (69,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Macy Chiasson (62,3 Kg)* x Yana Santos (61,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Patchy Mix (61,6 Kg) x Jakub Wiklacz (61,6 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Punahele Soriano (77,3 Kg) x Nikolay Veretennikov (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ramiz Brahimaj (77,3 Kg) x Austin Vanderford (77,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Veronica Hardy (56,9 Kg) x Brogan Walker (56,4 Kg)