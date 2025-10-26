Que horas vai ser a corrida da Fórmula 1 hoje no GP do México

Que horas vai ser a corrida da Fórmula 1 hoje no GP do México

Vem sentir o som dos motores que neste domingo, 26 de outubro, tem corrida da Fórmula 1 com o Grande Prêmio do México. A etapa da F1 acontece na Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodríguez, a partir das 17h (horário de Brasília).

Veja como ficou o grid de largada

Onde assistir a corrida hoje da Fórmula 1 e horário

O GP do México começa às 17h, horário de Brasília, e os fãs do esporte podem assistir ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível todo o país.

O Autódromo Hermanos Rodríguez, situado na Cidade do México, exigirá dos pilotos 71 voltas de 4.304 quilômetros. Construída em 1959, tem uma história muito peculiar depois que Adolfo Lopez Mateo, presidente na época, optou pela construção de um pequeno espaço ligado ao automobilismo para que o seu país ganhasse mais atenção do esporte. Porém, o primeiro Grand Prix aconteceu apenas em 1963, vencida por Jim Clark.

O circuito exige muita velocidade por ser uma prova rápida e principalmente por estar acima do nível do mar, tornando-se uma experiência de tirar o fôlego. Além disso, são 17 curvas, sendo a Peralta a principal. Mas o que realmente chama a atenção é o fato da pista ser dividida ao meio enquanto passa pelo meio das arquibancadas e do estádio de beisebol que tem logo ao lado do circuito.

No dia 7 de novembro, a prova será no Autódromo José Carlos Pace Interlagos, em São Paulo.