Grid de Largada da Fórmula 1 no México tem Norris na Pole Position
Corrida acontece na tarde de domingo na Cidade do México
A pole position é de Lando Norris no Grande Prêmio do México em 2025, em treino classificatório neste sábado, 25. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 do México
Lando Norris conquistou uma impressionante pole position para o Grande Prêmio da Cidade do México, com o líder do campeonato, Oscar Piastri, se classificando apenas em oitavo. Já Lewis Hamilton conquistou o melhor terceiro lugar da temporada e as duas Ferraris podem dar dor de cabeça a Norris na longa reta até a Curva 1 – um ano após a última vitória da Scuderia.
Veja o ranking após o treino classificatório:
LANDO NORRIS (McLaren) – 1m15s586
CHARLES LECLERC (Ferrari) +0s262
LEWIS HAMILTON (Ferrari) +0s352
GEORGE RUSSELL (Mercedes) +0s448
MAX VERSTAPPEN (RBR) +0s484
KIMI ANTONELLI (Mercedes) +0s532
OSCAR PIASTRI (McLaren) +0s588
ISACK HADJAR (RB) +0s666
OLIVER BEARMAN (Haas) +0s874
YUKI TSUNODA (RBR) – Q2
ESTEBAN OCON (Haas) – Q2
CARLOS SAINZ (Williams) +0s586*
NICO HULKENBERG (Sauber) – Q2
FERNANDO ALONSO (Aston Martin) – Q2
LIAM LAWSON (RB) – Q2
GABRIEL BORTOLETO (Sauber) – Q1
ALEXANDER ALBON (Williams) – Q1
PIERRE GASLY (Alpine) – Q1
LANCE STROLL (Aston Martin) – Q1
FRANCO COLAPINTO (Alpine) – Q1
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito do México neste domingo, 26 de outubro, terá a largada às 17h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).