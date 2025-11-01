Que horas vai ser a luta do Jhony e Xamuel no FMS hoje

Neste sábado, 1 de novembro, acontece a 7ª edição do Fight Music Show no Ibirapuera, em São Paulo. O evento está marcado para começar às 18h (de Brasília) e deve apresentar dez lutas, entre elas Jhony x Xamuel.

Onde assistir e horário da luta Jhony e Xamuel

A luta dos MCs Jhony e Xamuel será uma das últimas da noite de sábado, mas não tem hora certa para começar. Isso porque, cada embate não tem um tempo certo de duração. A última luta só deve acontecer na madrugada de domingo.

A Globo irá exibir um compilado dos duelos Fight Music Show 7 após o Altas Horas, a partir das 00h50, horário de Brasília. Na emissora, a narração será de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e do campeão olímpico Robson Conceição.

O pay-per-view Combate é quem exibe o Fight Music Show completo para os assinantes.

A luta de Popó hoje também não vai passar na Globo.

(Até 83kg): Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo

(Até 82kg): Lucas Mineiro x Bruno Nascimento

(Até 80kg): Diego Grossi x Victor Ruiz

(Até 70kg): Thomaz Costa x Kew

(Até 90,7kg): Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira

(Até 65kg): Nego do Borel x Rômulo Deu Cria

(Até 65kg): Inaê Barros x Fernanda Lacerda

(Até 90,7kg): Rogério Minotouro x Rey Physique

(Até 62kg): Xamuel x Jhony MC

(Até 82kg): Davi Brito x Sacha Bali

(Até 79,3kg): Esquiva Falcão x Binho de Jesus

O que é o Fight Music Show?

Em sua terceira edição, o Fight Music Show é um evento que coloca frente a frente atletas renomados do boxe e MMA e celebridades da internet, cantores e dançarinos, para lutar em um grande ringue. Os ingressos são colocados à venda para o público enquanto o evento é transmitido com exclusividade pelo Combate.

A primeira edição foi realizada em Florianópolis, em 2022, com a luta principal em empate entre o humorista Whindersson Nunes e o ídolo do boxe Popó.