Que horas vai ser a luta do Jhony e Xamuel no FMS hoje
Evento acontece em São Paulo e começa às 18h
Neste sábado, 1 de novembro, acontece a 7ª edição do Fight Music Show no Ibirapuera, em São Paulo. O evento está marcado para começar às 18h (de Brasília) e deve apresentar dez lutas, entre elas Jhony x Xamuel.
Onde assistir e horário da luta Jhony e Xamuel
A luta dos MCs Jhony e Xamuel será uma das últimas da noite de sábado, mas não tem hora certa para começar. Isso porque, cada embate não tem um tempo certo de duração. A última luta só deve acontecer na madrugada de domingo.
A Globo irá exibir um compilado dos duelos Fight Music Show 7 após o Altas Horas, a partir das 00h50, horário de Brasília. Na emissora, a narração será de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e do campeão olímpico Robson Conceição.
O pay-per-view Combate é quem exibe o Fight Music Show completo para os assinantes.
A luta de Popó hoje também não vai passar na Globo.
- (Até 83kg): Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo
- (Até 82kg): Lucas Mineiro x Bruno Nascimento
- (Até 80kg): Diego Grossi x Victor Ruiz
- (Até 70kg): Thomaz Costa x Kew
- (Até 90,7kg): Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira
- (Até 65kg): Nego do Borel x Rômulo Deu Cria
- (Até 65kg): Inaê Barros x Fernanda Lacerda
- (Até 90,7kg): Rogério Minotouro x Rey Physique
- (Até 62kg): Xamuel x Jhony MC
- (Até 82kg): Davi Brito x Sacha Bali
- (Até 79,3kg): Esquiva Falcão x Binho de Jesus
O que é o Fight Music Show?
Em sua terceira edição, o Fight Music Show é um evento que coloca frente a frente atletas renomados do boxe e MMA e celebridades da internet, cantores e dançarinos, para lutar em um grande ringue. Os ingressos são colocados à venda para o público enquanto o evento é transmitido com exclusividade pelo Combate.
A primeira edição foi realizada em Florianópolis, em 2022, com a luta principal em empate entre o humorista Whindersson Nunes e o ídolo do boxe Popó.