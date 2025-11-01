Esporte

Que horas vai ser a luta do Jhony e Xamuel no FMS hoje

Evento acontece em São Paulo e começa às 18h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir e horário da luta Jhony e Xamuel Foto: reprodução

Neste sábado, 1 de novembro, acontece a 7ª edição do Fight Music Show no Ibirapuera, em São Paulo. O evento está marcado para começar às 18h (de Brasília) e deve apresentar dez lutas, entre elas Jhony x Xamuel.

Onde assistir e horário da luta Jhony e Xamuel

A luta dos MCs Jhony e Xamuel será uma das últimas da noite de sábado, mas não tem hora certa para começar. Isso porque, cada embate não tem um tempo certo de duração. A última luta só deve acontecer na madrugada de domingo.

A Globo irá exibir um compilado dos duelos Fight Music Show 7 após o Altas Horas, a partir das 00h50, horário de Brasília. Na emissora, a narração será de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e do campeão olímpico Robson Conceição.

O pay-per-view Combate é quem exibe o Fight Music Show completo para os assinantes.

A luta de Popó hoje também não vai passar na Globo.

  • (Até 83kg): Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo
  • (Até 82kg): Lucas Mineiro x Bruno Nascimento
  • (Até 80kg): Diego Grossi x Victor Ruiz
  • (Até 70kg): Thomaz Costa x Kew
  • (Até 90,7kg): Pobre Loco & Cláudio Andrade x He-Man & Cabo Pereira
  • (Até 65kg): Nego do Borel x Rômulo Deu Cria
  • (Até 65kg): Inaê Barros x Fernanda Lacerda
  • (Até 90,7kg): Rogério Minotouro x Rey Physique
  • (Até 62kg): Xamuel x Jhony MC
  • (Até 82kg): Davi Brito x Sacha Bali
  • (Até 79,3kg): Esquiva Falcão x Binho de Jesus

O que é o Fight Music Show?

Em sua terceira edição, o Fight Music Show é um evento que coloca frente a frente atletas renomados do boxe e MMA e celebridades da internet, cantores e dançarinos, para lutar em um grande ringue. Os ingressos são colocados à venda para o público enquanto o evento é transmitido com exclusividade pelo Combate.

A primeira edição foi realizada em Florianópolis, em 2022, com a luta principal em empate entre o humorista Whindersson Nunes e o ídolo do boxe Popó.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 110 em Vegas

Treino classificatório da fórmula 1 hoje: horário do GP do Brasil

Próxima corrida de Fórmula 1 é em São Paulo; veja programação e quando

Que horas vai ser a corrida da Fórmula 1 hoje no GP do México

Grid de Largada da Fórmula 1 no México tem Norris na Pole Position

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 321 em Abu Dhabi

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes