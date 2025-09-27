Que horas vai ser a luta Popó e Wanderlei hoje? Assista ao vivo

Que horas vai ser a luta Popó e Wanderlei hoje? Assista ao vivo

Grandes nomes do esporte brasileiro se enfrentam hoje: Popó e Wanderlei entram no ringue neste sábado, 27 de setembro, em disputa do Spaten Fight Night. A luta ocorre em São Paulo, a partir de 19h30 (de Brasília).

Horário da luta do Popó e Wanderlei

O Spaten Fight Night começa às 19h30, horário de Brasília, e vai contar com diversos embates. Como a luta do Popó é a mais esperada, essa será a última e deve começar por volta da meia-noite.

Card das lutas

Peso combinado: Wanderlei Silva x Acelino “Popó” Freitas

Peso-leve: Beatriz Ferreira x Maira Moneo

Peso-super-médio: Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão

Peso-leve: Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos

TV Globo vai passar a luta do Popó?

A Globo transmite na TV aberta a luta do Popó e Wanderlei neste sábado, a partir das 23h10, ao vivo. A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, a partir das 17h30. É necessário ser assinante.

TV paga: Combate, Sportv3 exibe as duas primeiras lutas do card.

TV aberta: Globo exibe Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do Estrela da Casa.

Youtube: canal Combate, mas exibição é parcial

Spaten Fight Night

Em sua segunda edição, o Spaten Fight Nighté um evento que une boxe, MMA e entretenimento em um formato de gala, criado pela marca de cerveja Spaten para valorizar as artes marciais e trazer de volta o clima clássico das grandes noites de luta. A proposta é reunir nomes de peso, desde lendas do esporte a campeões em atividade.

As edições contam com disputas de cinturão, como o título mundial peso leve da IBF e o cinturão nacional dos médios, mas não há um prêmio fixo em dinheiro divulgado para os vencedores além das bolsas e contratos individuais de cada atleta. O foco está no espetáculo, na rivalidade dentro do ringue e no prestígio de conquistar um cinturão oficial, o que garante status e visibilidade para quem sai com a vitória.