Esporte

Que horas vai ser a luta Popó e Wanderlei hoje? Assista ao vivo

Tetracampeão mundial de boxe e lenda do MMA se enfrentam neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
luta Popó e Wanderlei Foto: Spaten/redes sociais

Grandes nomes do esporte brasileiro se enfrentam hoje: Popó e Wanderlei entram no ringue neste sábado, 27 de setembro, em disputa do Spaten Fight Night. A luta ocorre em São Paulo, a partir de 19h30 (de Brasília).

Horário da luta do Popó e Wanderlei

O Spaten Fight Night começa às 19h30, horário de Brasília, e vai contar com diversos embates. Como a luta do Popó é a mais esperada, essa será a última e deve começar por volta da meia-noite.

Card das lutas

Peso combinado: Wanderlei Silva x Acelino “Popó” Freitas
Peso-leve: Beatriz Ferreira x Maira Moneo
Peso-super-médio: Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão
Peso-leve: Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos

TV Globo vai passar a luta do Popó?

A Globo transmite na TV aberta a luta do Popó e Wanderlei neste sábado, a partir das 23h10, ao vivo. A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, a partir das 17h30. É necessário ser assinante.

TV paga: Combate, Sportv3 exibe as duas primeiras lutas do card.

TV aberta: Globo exibe Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do Estrela da Casa.

Youtube: canal Combate, mas exibição é parcial

Spaten Fight Night

Em sua segunda edição, o Spaten Fight Nighté um evento que une boxe, MMA e entretenimento em um formato de gala, criado pela marca de cerveja Spaten para valorizar as artes marciais e trazer de volta o clima clássico das grandes noites de luta. A proposta é reunir nomes de peso, desde lendas do esporte a campeões em atividade.

As edições contam com disputas de cinturão, como o título mundial peso leve da IBF e o cinturão nacional dos médios, mas não há um prêmio fixo em dinheiro divulgado para os vencedores além das bolsas e contratos individuais de cada atleta. O foco está no espetáculo, na rivalidade dentro do ringue e no prestígio de conquistar um cinturão oficial, o que garante status e visibilidade para quem sai com a vitória.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

GP do Azerbaijão: horário da corrida F1 em Baku hoje

Tem UFC hoje? Horário do Jungle Fight 140 neste sábado (20/9)

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Verstappen na Pole Position no Azerbaijão

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Azerbaijão 2025

UFC hoje: horário e onde assistir Diego Lopes x Jean Silva

Horário da corrida de Fórmula 1 hoje no GP da Itália com Verstappen na pole

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes