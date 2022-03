Quem ganhou a Fórmula 1 hoje: Leclerc vence GP do Bahrein 2022

Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no Grande Prêmio do Bahrein, 20 de março de 2022. O monegasco conquistou a pole position e permaneceu na liderança até o fim da corrida, garantindo a vitória na primeira prova da temporada. Carlos Sainz, também da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, fecharam o pódio.

Quem ganhou a corrida hoje foi Charles Leclerc, da Ferrari, no Circuito Internacional do Bahrein, a primeira etapa da nova temporada da Fórmula 1.

Assim como prometeu, o Grande Prêmio do Bahrein cumpri. A corrida foi emoção do começo ao fim. Assim que se posicionaram, os pilotos deram a largada. Leclerc largou bem e assumiu a primeira posição, enquanto Verstappen ficou em segundo, Sainz e terceiro e Lewis Hamilton assumiu a quarta posição.

O monegasco conseguiu certa vantagem diante do atual campeão Max Verstappen, da Red Bull, abrindo vantagem de até dois segundos e subindo na conta. A primeira punição da temporada também saiu logo na primeira corrida para Esteban Ocon, da Alpine, em 5 segundos por toque em Schumacher logo na largada.

Hamilton seguiu em quarta posição no começo da corrida tentando superar Sainz, diminuindo a diferença no tempo com o espanhol. A McLaren, entretanto, ficou para trás durante toda a prova.

O clímax da corrida aconteceu entre as voltas 19 e 20, com a rivalidade Leclerc e Verstappen aparecendo para a torcida dos apaixonados. O holandês ultrapassou, mas o monegasco novamente retomou a ponta. O campeão mundial tentou por quatro oportunidades, sempre seguindo à risca o regulamento, mas o piloto da Ferrari não deu chances para o adversário.

Assista no vídeo a seguir o momento em que Leclerc e Verstappen disputaram a liderança.

QUE DISPUTA É ESSA, AMIGOS? Charles Leclerc e Max Verstappen simplesmente protagonizando momentos espetaculares em busca da liderança! A Fórmula 1 oficialmente está de volta, senhoras e senhores! #F1naBand #EsporteNaBand #BahrainGP pic.twitter.com/Ofj6lEXGby — #F1naBand (@esportenaband) March 20, 2022

A corrida seguiu com Leclerc tendo vantagem na liderança, segurando o holandês da Red Bull. Entretanto, próximo das 40 voltas, Pierre Gasly, da Alpha Tauri, acabou sofrendo acidente e o Safety Car entrou na pista. Mesmo assim, o piloto da Ferrari permaneceu em primeiro lugar.

Faltando duas voltas para o fim da corrida, Verstappen apresentou problemas em seu carro e precisou parar no box, enquanto Carlos Sainz aproveitou para ultrapassar o rival, terminando em segundo lugar.

Hamilton aproveitou a distância do Perez, da Red Bull, e partiu para o ataque em busca do pódio. Entretanto, Perez acabou rodando na pista e Hamilton assumiu a terceira posição, para entrar no pódio.

Por fim, com as 57 voltas completas, Leclerc venceu a prova do Bahrein, Sainz em segundo e Hamilton em terceiro.

Confira a seguir o pódio completo

1 Charles Leclerc (Ferrari)

2 Carlos Sainz (Ferrari)

3 Lewis Hamilton (Mercedes)

4 George Russell (Mercedes)

5 Kevin Magnussen (Haas)

6 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7 Esteban Ocon (Alpine)

8 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9 Fernando Alonso (Alpine)

10 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11 Michael Schumacher (Haas)

12 Lance Stroll (Aston Martin)

13 Alexander Albon (Williams)

14 Daniel Ricciardo (McLaren)

15 Lando Norris (McLaren)

16 Nicholas Latifi (Williams)

17 Nico Hülkenberg (Aston Martin)

18 Sergio Perez (Red Bull)

19 Max Verstappen (Red Bull)

20 Pierre Gasly (Alpha Tauri)

Quando é a próxima corrida em 2022?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai acontecer em 27 de março de 2022, domingo, com o Grande Prêmio da Arábia Saudita no Circuito de Jeddah Corniche, com a segunda etapa da temporada 2022.

A prova tem início na sexta-feira, com os dois treinos livres, seguindo no sábado com o terceiro treino livre e o classificatório para definir o grid de largada e depois, no domingo, a corrida na Arábia Saudita para revelar quem será o grande vencedor da prova.

A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, a BAND na TV aberta, ao vivo pela emissora e também online com retransmissão no site, assim como pelo aplicativo. O canal BandSports também exibe os treinos.

Classificação geral atualizada da F1

Com a primeira vitória da temporada, Charles Leclerc é o primeiro colocado na classificação geral da Fórmula 1, tendo 26 pontos. Sainz, seu companheiro de equipe, vem em segundo lugar.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 26 pontos

2 Carlos Sainz (Ferrari) – 18 pontos

3 Lewis Hamilton (Mercedes) – 15 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 12 pontos

5 Kevin Magnussen (Haas) – 10 pontos

6 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 8 pontos

7 Esteban Ocon (Alpine) – 6 pontos

8 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 4 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 2 pontos

10 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) – 1 ponto

11 Michael Schumacher (Haas) – 0 ponto

12 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 ponto

13 Alexander Albon (Williams) – 0 ponto

14 Daniel Ricciardo (McLaren) – 0 ponto

15 Lando Norris (McLaren) – 0 ponto

16 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

17 Nico Hülkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

18 Sergio Perez (Red Bull) – 0 ponto

19 Max Verstappen (Red Bull) – 0 ponto

20 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 0 ponto

