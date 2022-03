Quem ganhou a Fórmula 1 hoje: Verstappen vence na Arábia Saudita 2022

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no Grande Prêmio da Arábia Saudita, 27 de março de 2022. Correndo no Circuito de Jeddah, o holandês tomou a liderança no finalzinho da prova. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, completam o pódio.

Quem ganhou a corrida hoje foi Max Verstappen, da Red Bull, no Circuito Internacional de Jeddah de 2022, a segunda etapa da nova temporada da Fórmula 1. O segundo lugar ficou com Charles Leclerc (Ferrari) e o terceiro com Carlos Sainz (Ferrari).

No começo da prova, Sergio Perez, da Red Bull, conseguiu largar em primeiro lugar já que conquistou a pole position no treino de classificação. O mexicano foi bem, deixando Verstappen e Carlos Sainz para atrás, assim como Charles Leclerc.

O monegasco, entretanto, conseguiu ultrapassar os rivais e seguiu pela vice-liderança, atrás de Checo. Perez conseguiu segurar a ponta, tendo 2s de vantagem. Já Rusell, da Mercedes, teve um bom início de prova e se colocou em quinto lugar.

Enquanto isso, Lewis Hamilton, da Mercedes, foi subindo aos poucos de posição, indo da 17ª foi até a 11º

Na volta 18, Nicholas Latifi, da Williams, bateu no muro do circuito e a bandeira amarela foi acionada na pista, assim como o Safety Car. Neste meio tempo, Leclerc conseguiu tomar a liderança. Com o fim da pausa, Hamilton retomou o bom desempenho e assumiu a 6ª posição ao ultrapassar Magnussen, da Haas.

Já Charles Leclerc, da Ferrari, abriu a vantagem de 1s4 com Verstappen, na segunda posição.

Faltando nove voltas para o fim, a emoção tomou conta de Jeddah. Leclerc e Verstappen retomaram a rivalidade e brigaram pela primeira posição em cada uma das voltas. O holandês seguiu com as invertidas, abrindo asa e colando no monegasco. Na volta 41, Verstappen ultrapassou o adversário, mas em seguida Leclerc abriu novamente a asa móvel e retomou a liderança.

O piloto da Ferrari conseguiu resistir, abrindo vantagem de 1s com o piloto da Red Bull. Entretanto, na volta 47, Verstappen conseguiu espaço e tomou a liderança faltando três voltas para o fim da corrida, ganhando o Grande Prêmio da Arábia Saudita.

Lewis Hamilton, o sete vezes campeão, ficou em décimo lugar no pódio.

Classificação dos pilotos na F1 de 2022

Charles Leclerc, da Ferrari, segue na liderança da Fórmula 1 na classificação geral dos pilotos.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 45 pontos

2 Carlos Sainz (Ferrari) – 33 pontos

3 Max Verstappen (Red Bull) – 25 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 22 pontos

5 Lewis Hamilton (Mercedes) – 16 pontos

6 Esteban Ocon (Alpine) – 14 pontos

7 Sergio Perez (Red Bull) – 12 pontos

8 Kevin Magnussen (Haas) – 12 pontos

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 8 pontos

10 Lando Norris (McLaren) – 6 pontos

11 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 4 pontos

12 Pierre Gasly (Alpha Tauri)– 4 pontos

13 Fernando Alonso (Alpine) – 2 pontos

14 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 1 ponto

15 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

16 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 ponto

17 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

18 Alexander Albon (Williams) – 0 ponto

19 Daniel Ricciardo (McLaren) – 0 ponto

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Quando é a próxima corrida em 2022?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio da Austrália, marcado para 10 de abril de 2022, domingo, no Circuito de Albert Park, na cidade de Melbourne, capital do estado de Vitória. Esta será a terceira prova da temporada 2022.

A etapa australiana vai começar com os dois treinos livres na sexta-feira, seguido do treino classificatório no sábado e o terceiro treino. No domingo, por fim, a corrida no circuito de Melbourne será realizado com todos os pilotos disputando a vitória.

Os horários do GP da Austrália, entretanto, vão ser na madrugada já que a diferente de horário do país com o Brasil é de 14 horas. Por isso, as provas estão marcadas para acontecerem a partir da meia noite, com a corrida no domingo a partir das duas da manhã.

A transmissão é exclusiva da BAND, na TV aberta, ao vivo pela emissora e também online no site, assim como no aplicativo. O canal BandSports também exibe os treinos e faz o VT da corrida.

