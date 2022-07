Quem são os mais ricos da Fórmula 1 em 2022? Veja ranking

Muito champagne, festas, lugares paradisíacos e alto valor em dinheiro envolvido em transações e investimentos. Este é o ambiente do maior torneio de automobilismo do mundo, mas quem são os mais ricos da Fórmula 1? Prepare-se torcedor, porque você vai conhecer e se surpreender com as cifras que pilotos, CEO’s e diretores movimentam no ambiente.

Quem são os mais ricos da Fórmula 1?

Diretores, presidentes, investidores e até pilotos. A lista de quem são os mais ricos da Fórmula 1 é extensa e abriga profissionais de diferentes nacionalidades.

Em maio de 2021, durante entrevista ao jornal espanhol AS, o heptacampeão Lewis Hamilton descreveu o ambiente da Fórmula 1 como um “clube de meninos bilionários”. Primeiro piloto negro na Fórmula 1, o inglês criticou o fato de filhos de empresários garantirem lugar especial entre as equipes sem ao menos se esforçarem.

“Se eu tivesse que recomeçar de uma família da classe trabalhadora, seria impossível para mim estar aqui hoje. Porque os outros caras teriam muito mais dinheiro”, garantiu Hamilton em entrevista ao jornal AS.

Nikita Mazepin, da Haas, Lance Stroll, da Aston Martin, e Nicholas Latifi, da Williams são exemplos claros de como funciona a Fórmula 1. O russo Nikita e o canadense Latifi são filhos de empresários. Em abril de 2022, Michael Latifi investiu R$318 milhões para a Williams vencer a crise, reportou o portal GE.

Ja Lance é filho de Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin, mostrando como se da o sistema de privilégios na Fórmula 1. Dessa maneira, o torneio de automobilismo movimenta milhões na indústria, com muito mais pela frente uma vez que cresce no gosto do público. Com isso, diretores, empresários e até os pilotos crescem as fortuna.

O patrimônio dos pilotos de Fórmula 1 gera muita curiosidade entre os apaixonados por Fórmula 1. Elite do automobilismo mundial, a competição traz grandes profissionais nas pistas ao redor do mundo.

Mas entre os pilotos que estão na ativa, quem acumula o maior valor em sua conta bancária?

Lewis Hamilton – Quem são os mais ricos da Fórmula 1

Quem são os mais ricos da Fórmula 1? O britânico Lewis Hamilton, de 37 anos, não é apenas o piloto sete vezes campeão da F1, ao lado do alemão Michael Schumacher, como também é o mais rico da Fórmula 1.

Hamilton começou a correr nos karts, quando criança e adolescente. Depois, passou pela McLaren em 2007 ao lado de Fernando Alonso, correndo pela primeira vez no GP da Austrália. Em 2013, transferiu-se para a Mercedes. Lewis conquistou sete títulos mundiais da Fórmula 1.

Segundo o jornal inglês Daily Mirror, Hamilton acumula uma fortuna de €285 milhões, ou seja, mais de 1,5 bilhão de reais na cotação do mês de julho em 2022. Já o salário anual do piloto na Mercedes é nada mais nada menos do que US$ 35 milhões, o mesmo que R$192 milhões, segundo o jornalista Fritz-Dieter Rencken, do Racing News365. Em junho de 2021, ele assinou a renovação de contrato com a equipe.

Lewis também possui contratos com marcas como Bose, Puma, Sony, Tommy Hilfiger, Monster Energy e a Mercedes-Benz. Ele integra a lista da Forbes de atletas mais bem pagos de 2022.

Fernando Alonso na lista de quem são os mais ricos da Fórmula 1

Sim, o espanhol e veterano Fernando Alonso duas vezes campeão do mundo é o segundo na lista de mais ricos da Fórmula 1. Aos 40 anos, Alonso ainda está na ativa e com isso vem aumentando a sua receita.

De acordo com o Daily Mirror, sua fortuna é de £240 milhões, o mesmo que R$1,1 bilhão. Piloto da Alpine, Alonso também tem parcerias com Bang & Olufsen e Adidas.

O seu salário, entretanto, é de 17,5 milhões de euros, ou 98 milhões de reais anual.

Fernando é um dos mais experientes pilotos da Fórmula 1 em toda a história. Campeão em 2005 e 2006, ele começou em 2001 na Minardi, depois foi para a Renault em 2003. Mais tarde, em 2007, seguiu para a McLaren, teve passagem pela Ferrari em 2010 e em 2021 voltou para correr pela Alpine.

Vettel

O alemão de 35 anos também integra a lista de pilotos mais ricos da modalidade. Segundo o Daily Mirror, Sebastian Vettel acumula £75,6 milhões, ou 498 milhões na cotação do real em julho de 2022.

Vettel é quatro veze campeão da Fórmula 1 (2010, 2011, 2012 e 2013) e ainda está na ativa. O seu salário, segundo o jornalista Fritz-Dieter Rencken, é de 13,1 milhões de euros, ou seja, mais de R$73 milhões.

Em 2020, ele integrou a lista dos atletas mais bem pagos da Forbes enquanto no ano seguinte deixou-a. Diferente dos colegas, Vettel não tem redes sociais.

Seb começou na modalidade em 2007, passando por MW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin, onde está em 2022.

Max Verstappen é um dos mais ricos da Fórmula 1

Com apenas 24 ano, Verstappen já contabiliza um título da Fórmula 1 em seu currículo. Além disso, o piloto também já tem altos valores em sua conta bancária. De acordo com o jornal Daily Mirror, Max acumula £45 milhões de net worth, ou seja, aproximadamente R$300 milhões.

Em 2022, ele passou a integrar a lista de atletas mais bem pagos da Forbes. Como salário anual, ele fatura 21,9 milhões de euros (R$120 milhões), segundo o jornalista Fritz-Dieter Rencken.

No ano de 2021, Max Verstappen ganhou o seu primeiro título mundial na Fórmula 1 com a Red Bull. Ele começou a correr na Toro Rosso em 2014, substituindo Jean-Éric Vergne. Em 2016, foi contratado pela Red Bull.

Lance Stroll é filho de dono da Aston Martin

Com apenas 23 anos, Lance tornou-se o mais jovem piloto a competir pela Fórmula 1. Seu pai é nada mais nada menos do que Lawrence Stroll, o dono da Astron Martin, onde o profissional corre ao lado de Vettel. Ele também passou pela Williams, onde estreou em 2017, Racing Point em 2019 e hoje na Aston.

De acordo com o portal Give Me Sport, o patrimônio do garoto é £40 milhões, ou 263 milhões de reais. O seu pai, enquanto isso, possui 2 bilhões de libras, o dobro do seu valor.

Antes, ele correu pela Alpine. Hoje, na Aston Martin, o seu salário é de R$49 milhões.

Daniel Ricciardo – Quem são os mais ricos da Fórmula 1

Segundo o jornal inglês Daily Star, o piloto australiano de 33 anos Daniel Ricciardo tem o patrimônio de 263 milhões de reais na cotação de julho de 2022, ou £40 milhões.

O seu salário anual é o valor de 13 milhões de euros, ou 73 milhões em reais. Em 2020, ele integrou a lista dos maiores atletas bem pagos do mundo pela revista Forbes.

Daniel começou na Fórmula 1 em 2011, quando foi contratado pela HRT, antiga equipe. Ele passou também por Toro Rosso, Red Bull, Renault e hoje em 2020 a McLaren.

Assim como Hamilton, o australiano também possui vínculos publicitários com a Amazon, GoPro, Puma e Stance Socks, o que pode ajudar o profissional a elevar ainda mais os números da sua conta.

Sergio Perez é piloto da Red Bull – Quem são os mais ricos da Fórmula 1

O mexicano da Red Bull também está presenta na lista de pilotos com maiores fortunas. Com 32 anos, Perez tem o valor de 25 milhões de libras em sua conta bancária, ou R$164 milhões, de acordo com o portal Daily Star.

O salário do piloto é de 7 milhões de euros anualmente, ou seja, 39 milhões de reais. Assim como os companheiros, ele também faz publicidades, como para o banco mexicano Banorte e Kavak, empresa de carros.

Nas redes sociais de Checo, é possível ver momentos com a família e cliques com a Red Bull. O mexicano começou a correr em 2011, entre as equipes de Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e Red Bull desde 2020.

Valtteri Bottas em quem são os mais ricos da Fórmula 1

Aos 32 anos, o finlandês Valtteri Bottas tem passagem pela Mercedes e agora dirige pela Alfa Romeo. O profissional, de acordo com o jornalista Fritz-Dieter Rencken, do Racing News365, recebe anualmente o valor de 8,76 milhões de euro, o mesmo que R$49 milhões.

Já a sua renda é de £ 25 milhões, segundo o jornal Daily Star. O valor corresponde a quantia de 164 milhões de reais. Bottas possui contratos com a empresa Hyland, da Noruega, e Stepan Sarpaneva, empresa de relógios.

O finlandês estreou na Fórmula 1 em 2013 como piloto de testes da Wlliams, evoluindo até chegar no time principal. Depois, foi para a Mercedes em 2017 e em 2021 para a Alfa Romeo.

Lando Norris e a fortuna na Fórmula 1

Aos 22 anos, o britânico Lando Norris é outro jovem que acumula sua fortuna como piloto da Fórmula 1. Norris começou na Fórmula 3 e foi subindo degrau por degrau. Campeão da categoria, assinou para ser piloto reserva na McLaren em 2018, de onde não saiu mais.

No ano seguinte, foi promovido como titular da equipe. O seu primeiro Grande Prêmio foi na Austrália, ao lado do companheiro Daniel Ricciardo.

Segundo o jornal Express, Lano tem o patrimônio de 20 milhões de libras, ou R$131 milhões. O salário na McLaren é de 4,4 milhões de euros anualmente, ou 24 milhões de reais.

Lando possui a Quadrant, empresa que reúne moda, jogos e entretenimento com a vida de Lando. Ele também faz propaganda para a Dell e Castore.

Ocon

Aos 25 anos, o francês Ocon já acumula grandes números em sua conta bancária. Segundo o jornal inglês Give Me Sport, Esteban tem o total líquido de £14 milhões, ou 92 milhões de reais.

Ocon estreou na Fórmula 1 em 2014 como piloto de teste. Em 2016, entretanto, foi piloto também de testes da Renault. Ele também passou por Manor, Force India, Renault e hoje Alpine.

O salário é de 4,4 milhões de euros anualmente, ou 24 milhões de reais.

