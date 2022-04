Resultado da Fórmula 1 hoje: quem ganhou o GP da Austrália 2022

Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no Grande Prêmio da Austrália, 10 de abril de 2022. Correndo no Circuito de Albert Park, em Melbourne, o piloto assumiu a ponta desde o começo da prova. Sergio Perez, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes, completam o pódio. Confira como foi a prova e o resultado da Fórmula 1 hoje.

Resultado da Fórmula 1 hoje na Austrália

Quem ganhou a corrida hoje foi Charles Leclerc, da Ferrari, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Fórmula 1, a terceira etapa da temporada 2022. O segundo lugar ficou com Sergio Perez (Red Bull) e George Russell (Mercedes) em terceiro completam o pódio no resultado da Fórmula 1 hoje.

Um domingo ensolarado e quente em Melbourne, na Austrália, recebeu a terceira prova da temporada, com um dos maiores públicos da Fórmula 1 no país, tendo mais de 420 mil pessoas durante os três dias.

As luzes se apagaram e os pilotos deram a largada. O pole position, Charles Leclerc. largou bem e disparou na pista, mantendo-se na primeira posição de cara, enquanto Max Verstappen acelerou para garantir o segundo lugar. Lewis Hamilton saiu do quinto lugar para ultrapassar os adversários, para subir para o terceiro.

Carlos Sainz rodou na terceira volta pelo setor 3 e a bandeira amarela foi acionada, onde o Safety Car também entrou na pista. O resultado decepcionou torcedores da Ferrari, que esperavam uma provável dobradinha da equipe hoje.

Com a parada, alguns dos pilotos seguiram para as trocas de pneus. Alguns minutos e com a retirada do carro de Sainz, a relargada foi dada.

Leclerc permaneceu na liderança com vantagem com tamanha tranquilidade.

A primeira rivalidade do Grande Prêmio da Austrália se deu entre Perez e Hamilton. Na volta 10, o piloto da Red Bull aproveitou a diferença de cinco segundos e ultrapassou com asa móvel aberta o piloto da Mercedes, assumindo a terceira posição na classificação.

Na quarta posição, Lewis Hamilton passou a disputar com o próprio companheiro, Russell. Enquanto isso, Vettel, que não teve nem um pouco de sorte em todo o fim de semana na Austrália, escapou da pista, mas conseguiu voltar para a corrida.

Logo após reclamar dos pneus, Verstappen foi chamado para o box na volta 20 e perdeu a posição ao companheiro. Quando retornou, foi para o sétimo lugar. No mesmo instante, Hamilton partiu para cima do mexicano da Red Bull mas, mesmo com asa móvel aberta, não conseguiu alcança-lo. Na volta seguinte, Checo foi para o box e o britânico assumiu provisoriamente a vice-liderança.

Na volta 22, Leclerc seguiu para o box. Ele trocou pneus médios por duros e, mesmo com a parada, conseguiu retomar com folga a liderança. Em seguida, Hamilton também obedeceu as ordens da Mercedes e foi para o box. Com a ação, foi parar na quinta posição, novamente disputando com Perez. O mexicano conseguiu passar o carro da Mercedes, que caiu para sexto.

Novamente em dia de má sorte, Vettel rodou próximo da curva 5 e o Safety Car entrou na pista.

O Grande Prêmio da Austrália estava apenas na volta 26 e dois pilotos já ficaram de fora da corrida, sendo Vettel e Carlos Sainz. Com a saída do Safety Car, os pilotos partiram para a relargada. Verstappen foi o encontro de Leclerc e partiu para o ataque, mas o monegasco segurou-se e manteve a liderança. Já Russell garantiu a terceira posição.

Pole position na última prova, Perez foi crescendo cada vez mais em cada volta. Na 37, ultrapassou a Mercedes de Russell e assumiu a terceira posição.

Tudo corria muito bem na pista, até que Verstappen precisou abandonar a prova na volta 40 por orientação da Red Bull. O holandês notou o cheiro de queimado e foi orientado a parar, até perceber o motor pegando fogo. Esta é a segunda vez em 2022 que o caso acontece com o piloto.

Com a saída de Verstappen, Sergio Perez assumiu a segunda posição enquanto Russell garantiu a terceira, com Hamilton logo atrás. Pierre Gasly fez belíssima ultrapassagem na curva 1 em cima de Stroll.

Os pilotos da Mercedes passaram a disputar ponto por ponto na reta final da corrida. Na volta 53, a diferença entre os dois caiu, mas nada do heptacampeão obter o placar que gostaria.

Na liderança, Leclerc perguntou mais uma vez para a equipe se ele poderia fazer a volta mais rápida. No mesmo instante, foi informado que não, mas que a equipe realmente achou que ninguém poderia vencê-lo.

Faltando uma volta para o fim, a classificação não sofreu nenhuma alteração e o monegasco da Ferrari fechou na primeira posição no Grande Prêmio da Austrália no resultado da Fórmula 1 hoje.

Classificação dos pilotos na F1 em 2022

Com o Grande Prêmio da Austrália, a classificação dos pilotos na Fórmula 1 passou a tomar forma. Com a tabela cada vez mais embaralhada, nota-se os primeiros colocados em busca do título do Mundial.

Charles Leclerc, da Ferarri, se mantém na liderança, enquanto George Russell e Carlos Sainz estão logo atrás.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 71 pontos

2 George Russell (Mercedes) – 37 pontos

3 Carlos Sainz (Ferrari) – 33 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 30 pontos

5 Lewis Hamilton (Mercedes) – 28 pontos

6 Max Verstappen (Red Bull) – 25 pontos

7 Esteban Ocon (Alpine) – 20 pontos

8 Lando Norris (McLaren) – 16 pontos

9 Kevin Magnussen (Haas) – 12 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 12 pontos

11 Daniel Ricciardo (McLaren) – 8 pontos

12 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 6 pontos

13 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 4 pontos

14 Fernando Alonso (Alpine) – 2 pontos

15 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 1 ponto

16 Alexander Albon (Williams) – 1 ponto

17 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 ponto

19 Sebastian Vettell/Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Quando é a próxima corrida da F1 em 2022?

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, na Itália, marcada para 24 de abril de 2022, domingo, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, também conhecido como Ímola. Esta será a quarta etapa da temporada 2022.

A prova vai começar na sexta-feira, com 22 de abril, o treino livre e, depois, o treino classificatório que definirá as posições para a corrida sprint. Já no sábado, a corrida sprint será disputada onde a classificação final determinará o grid de largada para o domingo, em Ímola.

A Corrida Sprint é uma corrida de 100km que dura 30 minutos. Ela é projetada para fornecer um espetáculo de corrida curto e rápido com os pilotos correndo em alta velocidade do início ao fim, sem a necessidade de ir aos boxes. Ao fim da corrida, os pontos serão atribuídos aos três primeiros colocados; três para o vencedor e um ponto para o terceiro.

A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, na TV aberta, ao vivo pela emissora e suas afiliadas, também como no no site e no aplicativo. O canal BandSports também exibe os treinos e faz o VT da corrida.

