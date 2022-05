Resultado da Fórmula 1 hoje: Verstappen leva GP de Miami da F1

Max Verstappen, da Red Bull, é quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no Grande Prêmio de Miami, em 8 de maio de 2022, correndo no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O piloto holandês conseguiu a ponta e não saiu mais com vantagem. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, completam o pódio. Confira como foi o resultado da Fórmula 1 hoje.

Resultado da Fórmula 1 hoje em Miami 2022

Quem ganhou a corrida hoje foi Max Verstappen, da Red Bull, no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos, pelo Grande Prêmio de Miami, a quinta etapa da temporada 2022 pela Fórmula 1. Os outros lugares do pódio ficaram com Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari, em segundo e terceiro lugar no resultado da Fórmula 1 hoje.

Fazendo a sua estreia no calendário da Fórmula 1, a etapa de Miami trouxe um clima quente e com muito sol para os torcedores presentes no circuito de rua para acompanhar os seus pilotos favoritos.

Os pilotos entraram no Autódromo. Com as luzes apagadas, a largada foi dada. Charles Leclerc, pole position, largou na frente, com Max Verstappen assumindo a vice-liderança, com Carlos Sainz em terceiro lugar. Hamilton, heptacampeão, apareceu na 8ª posição.

O destaque ficou para Mick Schumacher, que conseguiu sair da parte de trás do grid para chegar até o 11º lugar, deixando para trás até o seu companheiro de equipe da Haas, Magnussen.

O monegasco da Ferrari conseguiu abrir vantagem de 1s. Porém, na volta 9, Verstappen abriu asa móvel e ultrapassou Leclerc. O holandês campeão da Fórmula 1 conseguiu manter a diferença de 3s com o rival, mantendo-se na ponta com facilidade.

Enquanto isso, Guanyu Zhou deixou a prova e retornou ao box.

Leclerc chegou a ir para o box próximo da volta 20, retornando em quarto lugar. O monegasco voltou para a pista em quarto lugar, com Sainz em segundo. Já Verstappen seguiu ao box e deixou Sainz, tomar a liderança. Porém, o atual campeão da Fórmula 1 aproveitou a ida aos boxes do espanhol da Ferrari e retomou a liderança, com Leclerc na segunda posição.

Na volta 41, Lando Norris acabou trombando com Pierre Gasly na pista e a bandeira amarela foi acionada. Gasly, que já vinha pela parte de fora do circuito, deixou o piloto da McLaren sem espaço, causando o pequeno acidente com Safety Car na pista.

Na volta 47, o carro de segurança e a corrida foi retomada. Sainz e Perez disputaram, mas o piloto espanhol da Ferrari conseguiu se manter na terceira posição. Verstappen, na liderança pela volta 48, manteve a diferença com o monegasco, abrindo 0s7 de vantagem. A diferença caiu, mas o holandês continuou na ponta.

Já Bottas, em quinto lugar, faz bonito atrás de Perez, na quarta posição. Porém, acabou errando e deixou Hamilton e Russell ultrapassarem o seu carro, seguindo para a sexta e quinta posição respectivamente para a Mercedes.

Na reta final da corrida em Miami, na volta 50, Charles Leclerc seguiu dando o bote para perseguir Verstappen, mas nada realmente funcionou, nem esmo a abertura da asa móvel.

Na última volta, 57, Verstappen seguiu confiante até a bandeirada e sem deixar espaço para os adversários, ganhando o GP de Miami. Esta é a terceira vitória de Max Verstappen, da Red Bull, na temporada 2022 da Fórmula 1.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente no pódio.

Resultado GP de Miami hoje

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º George Russell (Mercedes)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Alexander Albon (Williams)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Lance Stroll (Aston Martin)

13º Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

14º Nicholas Latifi (Williams)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Sebastian Vettel (Aston Martin)

18º Pierre Gasly (AlphaTauri)

19º Lando Norris (McLaren)

20º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Classificação dos pilotos na F1 em 2022

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, se mantém na liderança. Max Verstappen vem logo atrás para diminuir a diferença com o monegasco.

A tabela segue cada vez mais embaralhada, com as posições mudando em todas as rodadas.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 104 pontos

2 Max Verstappen (Red Bull) – 85 pontos

3 Sérgio Perez (Red Bull) – 66 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 59 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 54 pontos

6 Lando Norris (McLaren) – 35 pontos

7 Lewis Hamilton (Mercedes) – 33 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 30 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 22 pontos

10 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

11 Daniel Ricciardo (McLaren) – 11 pontos

12 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 10 pontos

13 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 6 pontos

14 Fernando Alonso (Alpine) – 6 pontos

15 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 4 pontos

16 Alexander Albon (Williams)– 2 pontos

17 Ghanyu Zhou – 1 ponto

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Qual é a próxima corrida da F1 em 2022?

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Espanha, a sexta prova da temporada 2022, marcada para os dias 20, 21 e 22 de maio no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Sexta prova da temporada vai contar com todos os pilotos na pista, contando com três treinos livres, um classificatório no sábado e a corrida no domingo, começando às dez horas da manhã, pelo horário de Brasília. Em terras espanholas, entretanto, a prova vai acontecer a partir das três da tarde, já que Barcelona está 5 horas à frente do Brasil.

A Rede Bandeirantes é quem possui os direitos de transmissão da Fórmula 1, sendo assim a grande responsável por transmitir os treinos e a corrida para todo o Brasil. Por isso, basta sintonizar o canal na TV aberta a BandSports para acompanhar.

