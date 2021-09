Resultado do jogo do Brasil Futsal deixa seleção líder isolada do Grupo D

Em briga direta pela liderança do Grupo D, o Brasil venceu a República Tcheca nesta quinta-feira, 16, na Klaipeda Arena, na Lituânia, em partida válida pela 2ª rodada da Copa do Mundo de Futsal. Com o triunfo, o time verde-amarelo se isolou na liderança da chave com 6 pontos. No entanto, qual o resultado do jogo do Brasil no futsal?

Resultado do jogo do Brasil futsal

Logo depois de um primeiro tempo em que a bola custou não entrar, a Seleção Brasileira sobrou na segunda etapa e goleou os tchecos por 4 a 0. Aos 3 minutos, Ferrão abriu o placar para o Brasil, depois de receber passe de Dyego. Um minuto depois, o pivô brasileiro guardou mais um para fazer o 2 a 0.

Aos 6 minutos, foi a vez de Ferrão rolar para Rodrigo fazer o 3 a 0 e anotar seu 100º gol com a camisa amarelinha. No apagar das luzes, Marlon recebeu na direita e mandou uma “bomba” na direção do goleiro Gercak para ampliar e fechar a goleada. Resultado final do jogo do Brasil x República Tcheca, 4 a 0 ao time canarinho no futsal.

Como fica a classificação?

Com o triunfo, a seleção brasileira se isola na liderança do Grupo D. Até então, o time verde-amarelo e os tchecos estavam empatados em três pontos, mas os brasileiros ficavam à frente por conta do saldo de gols.

Agora com o resultado de 4 a 0 no jogo do futsal, o Brasil chega aos seis pontos, enquanto a República Tcheca permanece com três e os vietnamitas com a vitória diante do Panamá, chegaram a terceira posição.

Líder isolado, a seleção brasileira está praticamente classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal, mas um empate na próxima partida garante a vaga com a primeira posição do Grupo D. Veja a classificação:

Brasil – 6 pontos República Tcheca – 3 pontos Vietnã – 3 pontos Panamá – 0 ponto

Quando será o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira agora encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal, com o confronto diante do Panamá, lanterna do chave. As equipes se enfrentam no domingo, 19 de setembro, a partir então das 10h (horário de Brasília), na Kalipéda Arena.

