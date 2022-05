Confira o resultado do treino livre nesta sexta. Foto: Reprodução / Scuderia Ferrari @ScuderiaFerrari

Resultado do treino livre F1 hoje: Ferrari lidera classificação na Espanha

A sexta etapa da Fórmula 1 está oficialmente aberta. Nesta sexta-feira, 20 de maio, os pilotos disputaram os dois treinos livres no Grande Prêmio da Espanha, no Circuito de Barcelona-Catalunha, pela manhã. A rivalidade entre Ferrari e Red Bull ganhou força, com grandes surpresas e boas disputas na pista. Confira o resultado do treino livre da F1 hoje e a classificação.

Resultado do treino livre F1 hoje

Todo os vinte pilotos disputaram o treino livre nesta sexta-feira. O primeiro teve início a partir das nove horas da manhã, seguindo o horário de Brasília, enquanto o segundo começou a partir do meio dia.

PRIMEIRO TREINO LIVRE F1 HOJE

Como já esperado, a Ferrari dominou o primeiro treino livre nesta sexta-feira. Charles Leclerc, líder da classificação dos pilotos, fez a melhor volta sob 1m19s828. Em segundo lugar o companheiro do monegasco, Carlos Sainz, teve a pequena diferença de 0s079.

Max Verstappen, da Red Bull, também foi protagonista na disputa. O holandês fechou em terceiro. Durante o primeiro treino, as duas equipes disputaram a liderança em todo o momento. Porém, na reta final da prova, os italianos assumiram a ponta com os dois pilotos.

A Mercedes, por outro lado, fez bom resultado com George Russell, o novo piloto da temporada, enquanto o heptacampeão Lewis Hamilton fechou em sexto.

O primeiro treino livre contou com três novos pilotos na pista. São eles Juri Vips, Nick de Vries e Robert Kubica, pilotos da Red Bull, Williams e Alfa Romeo respectivamente. Os três substituíram Sergio Perez, Alex Elbon e Zhou Guanyu por conta do regulamento da FIA que obriga as equipes a darem oportunidades aos novatos por duas sessões na temporada.

SEGUNDO TREINO LIVRE F1 HOJE

Com Sergio Pérez, Guanyu Zhou e Alexander Albon de volta aos seus carros, o segundo treino livre foi bem diferente do primeiro. Isso porque quem dominou a pista de Barcelona foi a Red Bull. Verstappen conquistou a primeira posição facilmente com o tempo mais rápido.

Lewis Hamilton também chegou bem para disputar o treino. Porém, Leclerc logo assumiu a terceira posição com pouca diferença para Max Verstappen e despachou o heptacampeão da Mercedes.

O segundo treino livre também teve bandeira amarela após Bottas parar na grama.

Líder da classificação dos pilotos, Leclerc não demorou a tomar a primeira posição do treino ao fazer o tempo mais rápido. A Mercedes, no mesmo instante, surpreendeu ao garantir-se em segundo e terceiro lugar com Russell e Hamilton aos 10 minutos.

Nos minutos finais, o monegasco sacramentou-se na liderança sob o tempo de 1m19s670. A Mercedes seguiu no pódio, enquanto Verstappen parou em quinto lugar, com 1m20s006.

Que horas é o treino classificatório no sábado?

O treino classificatório neste sábado vai começar às 11h, pelo horário de Brasília. Antes, o terceiro treino livre terá início a partir das oito horas da manhã, no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Todos os vinte pilotos estarão na pista para disputar o treino de classificação do GP da Espanha. Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, aquele que fizer o tempo mais rápido na última etapa garante a pole position e logicamente o direito de largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

Na TV aberta, a BAND é a responsável por transmitir as emoções do treino classificatório para todo o Brasil. Basta sintonizar em seu televisor e curtir o seu piloto favorito. Pela TV fechada, o BandSports é quem exibe.

De maneira online, o site da Band (www.band.uol.com.br) retransmite as imagens do treino de graça e ao vivo.

Conheça o Circuito de Barcelona-Catalunha

Construído em 1989, o Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha, é o palco da sexta etapa da temporada na Fórmula 1. Serão 66 voltas para alcançar a bandeirada ao fim da prova, com distância de 4,675 km.

Na prova, os pneus disponíveis aos pilotos serão os C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios).

Inicialmente, o circuito tinha como intuito principal fazer parte dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Entretanto, em 1991, ele recebeu de maneira oficial o convite para integrar o calendário da Fórmula 1, recebendo pela primeira vez a prova com os pilotos do automobilismo. Naquele ano, Nigel Masell venceu Ayrton Senna e foi o primeiro vencedor na pista.

A pista tem curvas de alta e baixa velocidade, além de uma reta que tem como colocar os pilotos ao lado a lado. O recorde de volta mais rápida pertence a Max Verstappen, sob 1m18s149 em 2021.