Resultado F1 no GP da Espanha tem Verstappen em 1º; Hamilton em 5º

Max Verstappen, da Red Bull, é quem ganhou a corrida do Grande Prêmio da Espanha hoje na Fórmula 1, em 22 de maio de 2022, correndo no Circuito Barcelona-Catalunha, na Espanha. O piloto holandês largou em primeiro e de lá não saiu até o fim da corrida. Sergio Perez, também da Red Bull, e George Russell, da Mercedes, completam o pódio. Confira como foi o resultado da F1 hoje.

Com a vitória na Espanha, Verstappen assumiu a liderança da classificação dos pilotos com 110 pontos. Leclerc vem em segundo lugar.

Sergio Perez, também da Red Bull, e George Russell, da Mercedes, sob o resultado da Fórmula 1 hoje.

O clima quente e ensolarado em Barcelona tomou conta neste domingo. Nas arquibancadas e camarotes do circuito, uma torcida forte para a Ferrari, em especial ao espanhol Carlos Sainz, enquanto a pista também pegou fogo com as disputas dos pilotos.

Assim que as luzes do painel se ascenderam, os pilotos partiram para a corrida. Leclerc, pole position, seguiu em primeiro, enquanto Verstappen, Sergio Perez e George Russell dominaram a parte de frente. Carlos Sainz, não largou bem.

O que realmente chamou atenção foi o toque entre Kevin Magnussen e Lewis Hamilton logo no comecinho da corrida. O dinamarquês seguiu em último lugar, enquanto o britânico foi para os boxes e foi parar em 19º lugar.

O monegasco seguiu na liderança. Carlos Sainz acabou saindo da pista e foi parar na 11ª posição do grid, decepcionando torcedores da Ferrari. Na volta 10, foi a vez de Verstappen sair da pista, deixando Russell em segundo lugar e Perez em terceiro.

O dia não foi de sorte para o atual campeão, que começou a verificar alguns problemas em seu carro, sem conseguir abrir a asa traseira, ocupando a quarta posição, tentando ultrapassar para chegar até a próxima posição. Com a saída de Perez ao box, Verstappen assumiu a terceira posição. O holandês tentou ultrapassar Russell de todas as maneiras, mas não conseguiu.

Enquanto isso, Leclerc, na liderança, chegou a abrir 30 segundos de vantagem de Russell, na vice-liderança. Essa, inclusive, já é a melhor corrida da Mercedes.

Próximo da volta 24, Leclerc relatou aos engenheiros da equipe problemas com o carro, em perda de potência. Foi então que, na volta 28, ele abandonou a corrida e retornou ao box. Neste mesmo instante, George Russell assumiu a liderança. Verstappen seguiu em segundo e Perez em terceiro.

Hamilton saiu da 19ª posição e conseguiu subir para a 12ª no GP da Espanha. O britânico conseguiu alcançar a 6ª posição rapidamente.

Na volta 31, Perez ultrapassou Russell e assumiu a liderança. Já Russell foi para o box na volta 37 e Verstappen assumiu a vice-liderança.

Entre as voltas 40, Perez e Verstappen seguiram trocando a liderança pela Red Bull. Enquanto Perez seguiu ao box, o holandês tomou a ponta. Na volta 46, o mexicano assumiu a ponta novamente assim que Max seguiu para o box, retornando na vice-liderança. Rusell seguiu em terceiro lugar.

Hamilton, por outro lado, conseguiu subir para a 5ª posição de maneira heróica.

Na volta 50, Perez deixou Verstappen tomar a liderança. Quem apareceu muito bem foi Bottas, que assumiu a quarta posição.

Próximo da volta 53, a dobradinha Red Bull seguiu com tranquilidade. Perez conseguiu ir para o box e voltar na mesma posição, sem maiores problemas.

Pela volta 58, Hamilton ultrapassou Bottas e assumiu a 5ª posição, enquanto Sainz foi parar para a 4ª posição. O heptacampeão pareceu mais vivo do que nunca, conseguindo deixar o espanhol da Ferrari para trás e ocupar agora a 4ª posição para si.

No finalzinho da corrida, entre as voltas 63 e 66, Verstappen se manteve na primeira posição e venceu o Grande Prêmio da Espanha. Perez, por outro, fez a volta mais rápida e ainda conquistou os pontos extras. Russell ficou em terceiro lugar para a bandeirada.

Hamilton chegou a assumir a quarta posição, mas Sainz ultrapassou o britânico na reta final. O heptacampeão ficou em quinto lugar.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º George Russell (Mercedes)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7º Esteban Ocon (Alpine)

8º Lando Norris (McLaren)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11º Sebastian Vettel (Aston Martin)

12º Daniel Ricciardo (McLaren)

13º Pierre Gasly (Alpha Tauri)

14º Mick Schumacher (Haas)

15° Lance Stroll (Aston Martin)

16ºNicholas Latifi (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Alexander Albon (Williams)

19º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20º Charles Leclerc (Ferrari)

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida vai acontecer na semana que vem, em 29 de maio de 2022, com o Grande Prêmio de Monaco, no Circuito de Mônaco, na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco.

Sétima prova da temporada 2022 na Fórmula 1, o GP de Monaco é um dos mais famosos e aguardados tanto pelos torcedores como pelos pilotos. Este, inclusive, tem o detalhe peculiar de ser um circuito de rua, com a pista entre a bela cidade de Monaco.

A corrida vai começar às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. A transmissão vai ser da BAND, pela TV aberta, disponível para todos os estados do Brasil.

Outra opção é acompanhar de maneira online através do site (www.band.uol.com.br) ou então no aplicativo da emissora para Android e iOS.

Com a vitória no GP da Espanha, Max Verstappen assumiu a primeira posição na classificação dos pilotos na Fórmula 1. A desistência de Leclerc acabou deixando o monegasco em segundo lugar.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 110 pontos

2 Max Verstappen (Red Bull) – 104 pontos

3 Sérgio Perez (Red Bull) – 85 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 74 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 65 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes ) – 46 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 39 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 38 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 30 pontos

10 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

11 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 11 pontos

13 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 6 pontos

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 4 pontos

15 Fernando Alonso (Alpine) – 4 pontos

16 Alexander Albon (Williams)– 3 pontos

17 Lance Stroll (Aston Martin) – 2 pontos

18 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto