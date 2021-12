Resultado Fórmula 1 hoje: Hamilton ganha o GP da Arábia Saudita da F1

Lewis Hamilton, da Mercedes, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo em 05 de dezembro, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, a penúltima da temporada 2021 para colocar ainda mais fogo na reta final. Max Verstappen e Valterri Bottas fecharam o pódio. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Resultado Fórmula 1 hoje – GP da Arábia Saudita

O clima não foi quente apenas na Arábia Saudita, mas também na pista do Circuito de Jeddah pela penúltima etapa da temporada. Lewis Hamilton largou em primeiro lugar com Bottas em segundo e Verstappen em terceiro. O britânico não teve problemas e conseguiu segurar bem.

O trajeto seguiu até a volta 10 quando Mick Schumacher bateu numa curva, com o Safety Car entrando na pista no mesmo instante. Além disso, a bandeira amarela foi levantada e os pilotos foram devagar. Naquele instante, Hamilton aproveitou para entrar no box, vendo o holandês da Red Bull assumir a primeira posição.

Porém, minutos depois, a bandeira vermelha foi levantada e os pilotos tiveram que deixar a pista, retornando ao box e trocando pneus e peças. Trinta minutos depois, a corrida foi retomada na volta 14.

Tudo correu bem até a largada quando Hamilton tentou assumir a liderança enquanto Verstappen forçou o britânico e ultrapassou-o na curva para continuar na primeira posição. Poucos minutos depois, pela segunda vez, o Safety Car entrou depois de batida entre Perez e Russell, além de Mazepin com a bandeira vermelha.

A corrida voltou na 17 com Verstappen assumindo a liderança mesmo depois de tomar punição da FIA, deixando Ocon em segundo e Hamilton em terceiro. Até aí, a prova correu bem mesmo com batidas e problemas pequenos como pedaços do carro de Vettel deixados na pista e batidas de Tsunoda que prejudicaram os adversários.

Da metade até o final, Hamilton foi diminuindo a diferença com Verstappen até a etapa final. Em uma corrida caótica, Hamilton conseguiu ultrapassar o holandês somente na etapa final depois de punição de cinco segundos.

Com o fim, Hamilton conseguiu a vitória na Arábia Saudita e conseguiu empatar a pontuação no Mundial de Pilotos, deixando a decisão para a última prova.

Confira o pódio completo do Grande Prêmio da Arábia Saudita.

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada na Fórmula 1, será realizada no domingo, 12 de dezembro de 2021, a partir das 10 horas da manhã no Circuito de Yas Marina na Ilha de Yas, próximo da capital dos Emirados Árabes Unidos.

A disputa do Mundial de pilotos será decidida em Abu Dhabi onde tudo pode acontecer na pista. Além disso, o campeonato de construtores também definido na reta final no Oriente Médio.

GP de Abu Dhabi – 10 e 12 de dezembro de 2021 no Circuito de Yas Marina West, na cidade de Ilha de Yas, nos Emirados Árabes Unidos

Classificação da F1 em 2021

Verstappen tem a vantagem por pouco na liderança da Fórmula 1, enquanto Hamilton vem logo atrás disputando ponto por ponto na classificação dos pilotos.

Veja como ficou a classificação atualizada após o GP da Arábia Saudita na temporada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 369.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 369.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 218 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 190 pontos

5 Charles Leclerc (Ferrari) – 158 pontos

6 Lando Norris (McLaren) – 154 pontos

7 Carlos Sainz (Ferarri) – 149,5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 115 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 100 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 77 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 72 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 43 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 34 pontos

14 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) – 3 pontos

19 Mick Schumacher (Haas) – 0

20 Robert Kubica (Alfa Romeo Racing) – 0

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0

