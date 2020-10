Ricardo Sá Pinto: quem é o novo técnico do Vasco e o que esperar dele

Uma semana depois da demissão de Ramon Menezes, o Vasco anunciou a contratação do técnico português Ricardo Sá Pinto. Assim, o ex-jogador de 48 anos fechou contrato com o clube carioca até o final do Brasileirão. O cruzmaltino começou bem no campeonato, mas vem de três derrotas seguidas e ocupa a 12ª posição.

O novo técnico do Vasco estava sem trabalhar desde dezembro, quando deixou o comando do Sporting Braga, de Portugal. Ricardo Sá Pinto estava na Grécia, onde negociava com o Panathinaikos, mas acabou aceitando a proposta vascaína. Sua estreia, no entanto, só acontecerá na próxima quarta-feira, no duelo contra o Corinthians.

Camisa de Romário

Após ser anunciado como o novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto gravou um vídeo em seu Twitter com um recado à torcida. Vestindo uma camisa vascaína autografada por Romário, o português se disse “muito orgulhoso e honrado” por assumir o comando do clube.

“Sabemos que a situação não é ideal, é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades que se criam grandes oportunidades. Conto com vosso apoio e vosso carinho. Já sabem: lutar, lutar, pela vitória”, avisou Ricardo Sá Pinto.

O técnico português chega ao Rio de Janeiro acompanhado de outros três profissionais. Dessa forma, o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias também foram contratados pelo Vasco.

O novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto, deixa uma mensagem para toda a torcida vascaína no planeta! VAMOS!#VascoDaGama pic.twitter.com/5qNvdvbTEU — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 14, 2020

Trajetória do novo técnico do Vasco

Ricardo Sá Pinto iniciou sua carreira como jogador de futebol profissional em 1991, pelo Salgueiros. O atacante se destacava pela raça e entrega em campo. Assim, foi contratado pelo Sporting, onde virou ídolo. Pelo clube de Lisboa, conquistou um título português e duas taças de Portugal.

O ex-atacante também passou por Real Sociedad, da Espanha, e Standard Liège, da Bélgica. Além disso, disputou 55 jogos com a camisa da seleção portuguesa entre 1994 e 2001. Encerrou a carreira de jogador em 2007 e, três anos depois, virou diretor de futebol do Sporting.

Temperamento explosivo

Como dirigente do Sporting, no entanto, o atual técnico do Vasco não durou muito. A experiência no cargo de diretor de futebol acabou depois de apenas dois meses. Afinal, em janeiro de 2010, ele foi demitido do clube após trocar socos com o ex-atacante Liedson a caminho do vestiário.

Como jogador, Ricardo Sá Pinto também ficou conhecido pelo sangue quente. Em 1997, ele cumpriu suspensão de um ano na seleção portuguesa após agredir o técnico Artur Jorge. Revoltado por ficar fora da convocação, ele invadiu o treino e acertou um soco no treinador.

Carreira como treinador

Apesar da saída conturbada do Sporting após agredir Liedson, não demorou para que o Sá Pinto voltasse ao clube onde foi ídolo. Desta vez, para o cargo de treinador do time juvenil. Em 2012, ele finalmente assumiu a equipe principal e iniciou sua carreira como técnico profissional.

À frente do Sporting, o técnico do Vasco chegou à final da Taça de Portugal e Às semifinais da Liga Europa, depois de eliminar o poderoso Manchester City. Ainda assim, perdeu o cargo no começo da temporada seguinte. Rumou, então, para a Sérvia, onde treinou o Estrela Vermelha e iniciou sua peregrinação.

Sá Pinto passou por OFI, da Grécia, Belenenses, de Portugal, e Al-Fateh, da Arábia Saudita, antes de assumir o comando do Stantard Liège, clube onde encerrou a carreira de jogador. Lá, finalmente conseguiu seu primeiro título como treinador ao conquistar a Taça da Bélgica de 2018.

Na temporada seguinte, após passar pelo Legia Varsóvia na Polônia, Sá Pinto voltou a Portugal para treinar o Sporting Braga, onde fez seu último trabalho antes de fechar com o Vasco. Foi bem na Liga Europa, batendo o recorde de invencibilidade de times portugueses em competições europeias, com 13 jogos sem perder. Assim, ele armou o time que venceria a Taça da Liga de Portugal logo depois que ele deixou o clube, em dezembro de 2019.

Estilo de jogo do técnico do Vasco

O volante brasileiro Fransérgio, ex-Internacional, trabalhou com Ricardo Sá Pinto no Braga. Em entrevista ao Globoesporte.com, o jogador avisou que o novo técnico do Vasco faz o simples e não é de inventar posição para os atletas. Além disso, gosta de jogo compacto e intenso, baseado principalmente na organização defensiva.

Já o meia Dudu Cearense, que trabalhou com Sá Pinto no OFI da Grécia, disse à ESPN que Sá Pinto é perfeccionista e “cobra demais” os jogadores. Por outro lado, também tem a característica de ser amigo dos atletas, “desde que você trabalhe sério e seja profissional”.