Saiba quais são as principais rivalidades do esporte; veja a lista

As rivalidades no mundo do esporte sempre estiveram presentes. Seja qual for a modalidade, as rixas entre atletas e clubes marcam a história esportiva e são sempre lembradas. Pelé x Maradona, Magic Johnson x Larry Bird, Senna x Prost, entre outros, são confrontos que estão eternizados e constantemente são recordados. Mas, quais são os principais rivais? veja a baixo as principais rivalidades do esporte.

O rei contra Deus

Uma das rivalidades do esporte mais conhecidas da história, é entre Pelé x Maradona. Ídolos futebolísticos consagrados, ambos sempre mantiveram respeito um pelo outro, e são considerados os maiores jogadores de todos os tempos.

No entanto, embora haja a rivalidade entre Pelé e Maradona, os ex-atletas nunca se enfrentaram numa partida oficial. Isso porque, o brasileiro pendurou as chuteiras em 1977, enquanto o argentino estreio pelo profissional em 1976, pelo Argentino Juniors.

O curioso desse embate, é que segundo historiadores da bola, a rivalidade ganhou força quando os dois jogadores já haviam se aposentado. Em dezembro de 2000, a Fifa anunciou o melhor jogador do século XX. Pelé venceu entre especialistas, mas Maradona ganhou no voto popular, pela internet. No entanto, o brasileiro ficou com o prêmio e ao convidar seu rival para subir no palco, o mesmo já havia ido embora.

Embora a essência da rivalidade seja para saber quem foi o maior jogador da história, esse confronto também envolve Brasil x Argentina, o que transforma a rixa entre Pelé x Maradona, mais emblemática.

ET x Robô: a rivalidade da década

Ainda sobre o futebol, outra rivalidade que fica apenas dentro dos gramados, é sobre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Os astros protagonizavam grandes jogos no ‘El Clássico’, confronto entre Barcelona x Real Madrid, quando o português jogava pelos merengues. No entanto, o confronto também já aconteceu com o camisa 7, no Manchester United e, agora, na Juventus.

No histórico do embate entre os astros, são 16 vitórias de Messi, 10 empates e 10 triunfos de Cristiano Ronaldo. Há quem prefira o argentino, e há quem prefira o português, no entanto, o que é inegável, é que ambos são dois dos maiores jogadores de todos os tempos. Enquanto Messi tem em sua galeria seis bolas de ouros, Ronaldo vem logo atrás com cinco.

Em números de títulos, Messi tem 10 espanhóis, Cristiano tem sete nacionais (3 ingleses, 2 espanhóis e 2 italianos). Entretanto, o português ganhou mais Champions (5 a 4) e Mundiais (4 a 3). Por suas seleções, o português ganhou Eurocopa e Liga das Nações, e o argentino ouro olímpico e Mundial sub-20.

Magic Johnson e Larry Bird, amizade e rivalidade

Todo fã de basquete sabe que a maior rivalidade do esporte é entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Além de serem os principais clubes do mundo, são também os mais vitoriosos, contabilizando 17 para cada um.

A rivalidade também ficou mundialmente conhecida por dois grandes astros. Magic Johnson e Larry Bird, do Lakers e Celtics respectivamente, eram rivais por completo. Durante a época, com início em 1979 quando ambos estrearam por seus times, em que os dois protagonizaram o basquete mundial, comparações sobre desempenho, força e vitórias eram feitas com os dois. Ademais, é importante lembrar que não existe apenas um vencedor, mas sim dois, já que ambos aumentaram a visibilidade do basquete, trazendo cada vez mais pontos positivos para o esporte.

Entretanto, fora das quadras, os dois se tornaram amigos e hoje não possuem mais nenhuma rixa ou disputa.

Airton Senna e Alain Prost eram companheiros de equipe

Mesmo que o brasileiro e o francês corressem pela mesma empresa na Fórmula 1, a McLaren, ainda assim existia rivalidade interna e muita comparação entre os dois. Em 1988, os pilotos passaram a disputar os principais prêmios entre si, além do título de melhor piloto do mundo.

Uma das corridas mais marcantes foi o GP do Canadá em 1988, sendo a segunda vitória de Senna na empresa inglesa. Além disso, o dia marcou a emocionante briga pela liderança entre os dois, por mínimos segundos.

Mike Tyson x Evander Holyfield, e a Luta do Século

Mike Tyson foi o maior pugilista dos anos 1980, mas na década seguinte, Evander Holyfield superou Tyson duas vezes, uma em 1996 e outra em 1997.

No entanto, a rivalidade ganhou peso na segunda luta. O mundo parou para assistir o confronto no dia 28 de junho de 1997, em Las Vegas. Era a revanche de Tyson, que havia perdido o confronto sete meses antes. O combate seguia equilibrado quando Mike se irritou com uma possível cabeçada de Holyfield, ignorada pelo árbitro. Nervoso, o lutador mordeu a orelha do campeão.

A luta então reiniciou, mas Tyson novamente atacou a orelha do adversário, e foi desclassificado do confronto.

Celtic e Rangers, o clássico escocês conhecido como Old Firm

Considerado um dos maiores clássicos do futebol, a disputa entre Celtic e Rangers é clássica e uma das mais antiga do mundo. Além da rivalidade pelo fato de serem da mesma cidade, Glasgow, na Escócia, eles também possuem muitas diferenças culturais e religiosas, sendo esse um dos fatores principais.

Sendo assim, ao todo são 264 jogos envolvendo Celtic e Rangers, segundo dados do site Ogol. Entretanto, o Celtic leva vantagem na disputa, tendo 107 vitórias contra 91 do Rangers, com 66 empates. No último jogo, realizado no dia 2 de janeiro deste ano, o Rangers venceu o rival por 1 a 0, com gol de McGregor.