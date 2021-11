Vai ter corrida da Fórmula 1 hoje? Veja o calendário (28/11)

Neste domingo, 28 de novembro de 2021, não tem corrida da Fórmula 1. Os pilotos voltam a correr nas pistas mais famosas do mundo no próximo fim de semana pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita. Confira as informações da próxima corrida da Fórmula 1 em 2021.

É hoje que tem corrida da Fórmula 1 na Band?

Não tem corrida da Fórmula 1 neste domingo. Na reta final da temporada, a competição dá uma pequena pausa até a realização da próxima corrida, que será o Grande Prêmio da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah Corniche pela cidade de Jeddah, entre os dias 03 até 05 de dezembro de 2021.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida oficial no domingo, determinando quem será o piloto vencedor da etapa.

Depois de uma etapa quente no Catar com a vitória de Lewis Hamilton, da Mercedes, os pilotos volta com tudo para a competição. Max Verstappen, atual líder e comandante da Red Bull, espera conseguir uma diferença maior com o britânico já que, faltando somente duas corridas, pode levar o seu primeiro caneco no Mundial de pilotos da Fórmula 1.

Faltam apenas duas corridas para acabar a temporada. O GP da Arábia é a penúltima etapa.

GP da Arábia Saudita – 03 e 05 de dezembro de 2021 no Circuito de Jeddah Corniche na cidade de Jeddah

GP de Abu Dhabi – 10 e 12 de dezembro de 2021 no Circuito de Yas Marina West, na cidade de Ilha de Yas, nos Emirados Árabes Unidos

Conheça o Circuito de Jeddah Corniche

Mais um novo circuito receberá a Fórmula 1 em um fim de semana completo de emoções. No próximo domingo, o Circuito de Jeddah Corniche exigirá dos pilotos 50 voltas. Localizado em Corniche, uma pequena área de resort costeiro de 30 km da cidade saudita de Jeddah, é um circuito de rua temporário por incrível que pareça, projeto pela pela Tilke em conjunto com a Fórmula 1.

Este é o primeiro Grande Prêmio realizado na pista provisória da Arábia Saudita. Este, diferente dos demais no Oriente Médio, exigirá dos pilotos muita velocidade, onde as velocidades médias estão definidas para 252 km por hora, com a pista tendo o maior número de voltas do calendário, 27.

Conheça o Circuito que sediará a penúltima etapa da Fórmula 1 na temporada.

Classificaçaõ da Fórmula 1 em 2021

Max Verstappen é o atual líder da Fórmula 1. No entanto, a classificação dos pilotos aparece completamente embolada já que Lewis Hamilton vem logo atrás buscando diminuir cada vez mais a diferença entre os dois para quem sabe ser campeão.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 351,5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 343,5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 203 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 190 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 153 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 152 pontos

7 Carlos Sainz (Ferarri) – 145,5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 92 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 77 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 60 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 43 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 34 pontos

14 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) – 1 pontos

19 Mick Schumacher (Haas) – 0

20 Robert Kubica (Alfa Romeo Racing) – 0

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0

Leia também:

Maiores campeões da Fórmula 1: confira quem lidera o ranking