Tem UFC hoje? Horário do Jungle Fight 140 neste sábado (20/9)

Semifinal tem transmissão ao vivo e até de graça na Globo

Escrito por Anny Malagolini
Horário do Jungle Fight 140 Foto: Getty Images

Neste sábado, 20 de setembro, não tem UFC, mas os fãs de lutas podem assistir o Jungle Fight 140 no ginásio poliesportivo Presidente João Goulart, localizado em Vila Velha, no Espírito Santo. Serão duas disputas de cinturão, então veja o horário e como assistir.

Horário da luta hoje – Jungle Fight 128

A partir das 20h30, o canal Combate e o sportv3 mostram ao vivo todas as lutas do card. Depois do programa “Altas Horas’” por volta das 01h da madrugada, a TV Globo exibe as semifinais do “Fight do Milhão” ao vivo.

A disputa da semifinal é entre Yasmin Guimarães, Leidiane Fernandes, Brena Cardozo e Queila Braga. As vencedoras deste sábado avançam para a final que tem prêmio de R$ 500 mil.

Card das lutas de hoje

Peso-mosca: Brena Cardozo x Queila Braga
Peso-mosca: Yasmin Guimarães x Leidiane Fernandes
Peso-pesado: Abner Ferreira x Geraldo Rodrigues
Peso-pesado: André Monstro x Hyago Vieira Silva
Peso-meio-médio: Yuri Santos x Caio Cocão
Peso-pena: Hamyrez Oliveira x Geovani Barbosa
Peso-galo: João Vitor Pereira x Emerson do Amaral
Peso-mosca: Frank Bispo x Luiz Henrique da Silva
Peso-médio: Allef Magrão x Gustavo Rocha
Peso-pena: Dennis de Oliveira x João Victor Oliveira
Peso-meio-médio: Reynaldo Paes x Igor Zanuncio
Peso-leve: João André Luna x Kaue Araújo
Peso-galo: Mathias Melgaço x Danilo Teixeira

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

