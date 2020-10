A partida, que contou com a reestreia de Gareth Bale ao clube inglês, teve uma reviravolta extraordinária dos visitantes, deixando tudo igual no placar

Tottenham x West Ham: veja como foi o jogo do Campeonato Inglês

Tottenham x West Ham – O Tottenham recebeu neste domingo (18) o West Ham pela quinta rodada do Campeonato Inglês, no Tottenham Stadium, ficando no empate em 3 a 3.

No primeiro tempo, o time da casa disparou marcando três gols, além disso, contou também com a reestreia de Gareth Bale.

Entretanto, o segundo tempo foi diferente. Inesperadamente, o West Ham deixou tudo igual nos minutos finais.

Como foi a partida entre Tottenham x West Ham?

O confronto começou bem para o time comandado por José Mourinho. Son, em apenas 1 minuto, abriu o placar.

Inegavelmente bem no jogo, Harry Kane marcou, em seguida, duas vezes. O primeiro aos 8 minutos e o outro aos 16, cabeceando para o fundo da rede dos rivais.

Tudo parecia um sonho para os anfitriões, controlando a partida. Entretanto, tudo mudou no segundo tempo.

Gareth Bale fez a sua reestreia no time inglês, considerado ídolo pela torcida.

O Tottenham seguiu dominando no começo da etapa. Todavia, o West Ham voltou ao jogo.

Então, foi aí que a reviravolta começou. Balbuena, ex-Corinthians, marcou o primeiro de cabeça.

Minutos depois, Davinson Sanchéz marcou contra seu próprio time.

E para fechar a conta, nos acréscimos finais, Lanzini, ex-Fluminense, em chute certeiro no ângulo, mudou o placar para 3 a 3.

Confira as escalações:

Tottenham: Lloris, Sánchez, Alderweireld, Reguilón, Aurier, Ndombélé (Winks), Højbjerg, Sissoko, Kane, Son (Lucas Moura) e Bergwijn (Bale).

West Ham: Fabianski, Ogbonna, Cresswell, Balbuena, Masuaku (Snodgrass), Coufal, Rice, Soucek, Fornals (Lanzini), Bowen e Antonio (Yarmolenko).

Como estão Tottenham e West Ham no Campeonato Inglês?

Com esse resultado, o Tottenham não conseguiu entrar no G4 da competição. Agora, segue em 6º lugar, com oito pontos. Mourinho contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O West Ham está em 8º, com sete pontos. São duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Próximo desafio das equipes

Pela Liga Europa, o Tottenham recebe na quinta-feira (22), às 16h, o LASK Linz, pela 1ª rodada da fase de grupos.

Já o West Ham enfrenta o Manchester City no sábado (24), às 08h30, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês.