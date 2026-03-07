Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Austrália 2026

Começou a 1ª etapa no Grande Prêmio da Austrália e, neste sábado, 7 de março, os pilotos disputam o treino classificatório noCircuito de Albert Park, em Melbourne, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 2 horas da madrugada, horário de Brasília. A qualificação para o GP da Austrália usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva do grupo Globo, no sportv3 e sportv4k. Durante toda a temporada de 2026 da F1, a emissora transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 00h.

Pista do GP da Austrália

O circuito de rua de Albert Park serve regularmente como corrida de abertura da temporada, com pilotos e fãs aproveitando a atmosfera de carnaval e a agitação que chega a Melbourne todo outono, em março.

O circuito é um dos mais rápidos do calendário e sempre proporciona um espetáculo adequado à emoção de uma nova temporada.

Comprimento do circuito 5.303 km

Número de voltas 58

Distância da corrida 307,574 km

Recorde de volta 1:24.125 – M Schumacher (2004)

O que o torna especial: Um circuito de parque com uma mistura de curvas rápidas e paredes implacáveis. Os anfitriões australianos também fornecem a atmosfera de festa perfeita para começar a temporada.

O que os pilotos dizem sobre isso: “A atmosfera em Melbourne é sempre irreal, e a pista é divertida e rápida.” — Daniel Ricciardo