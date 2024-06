Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp da espanha 2024

Neste sábado a Fórmula 1 retorna a Barcelona para o Grande Prêmio da Espanha, a 10ª etapa da temporada da competição. Neste 22 de junho, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito Barcelona-Catalunha.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 11h (Horário de Brasília). A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

O retorno do calendário da F1 à Europa também significa talvez horários de sessão mais tradicionais para os espectadores brasileiros.

Sábado, 22 de junho | Fórmula 1

Treino Livre -07h30 (Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Treino classificatório - 11h (Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 23 de junho | Fórmula 1

10h – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 19, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

O GP da Espanha não é amplamente considerado uma corrida de F1 tipicamente emocionante, mas pode ser um indicador-chave de como será o resto da temporada.

Circuito do GP da Espanha

O Circuito de Barcelona-Catalunha já foi palco de testes de pré-temporada da F1 antes do Bahrein assumir o controle em 2021, então esta é uma pista com a qual as equipes estão muito familiarizadas.

Projetado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, o circuito consiste em 16 curvas de alta e baixa velocidade, duas zonas DRS e uma longa reta principal que oferece aos pilotos as melhores chances de ultrapassagem.

Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu cinco Grandes Prêmios da Espanha consecutivos de 2017 a 2021. Nas duas últimas corridas, Max Verstappen e Red Bull garantiram a vitória, com o holandês vencendo no ano passado partindo da pole position.

Esta será a penúltima vez que Barcelona acolhe o Grande Prémio de Espanha, com Madrid a assumir um novo circuito a partir de 2026.

Comprimento do circuito 4.655 quilômetros

Número de voltas 66

Distância da corrida 307,104 quilômetros

Recorde de volta 1:18.441 – Ricciardo (2018)

