Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp da inglaterra 2024

Neste sábado a Fórmula 1 retorna a Barcelona para o Grande Prêmio da Inglaterra, a 12ª etapa da temporada da competição. Neste 6 de julho, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Silverstone - uma das pistas mais históricas do calendário da Fórmula 1.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 11h (Horário de Brasília). A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 6 de julho | Fórmula 1

Treino classificatório - 11h (Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 7 de julho | Fórmula 1

10h – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 19, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

O GP da Espanha não é amplamente considerado uma corrida de F1 tipicamente emocionante, mas pode ser um indicador-chave de como será o resto da temporada.

Circuito de Silverstone

Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp da inglaterra 2024

Silverstone é a casa do Grande Prêmio Britânico e é uma das pistas mais icônicas da história da F1. O circuito é o anfitrião permanente do evento desde 1987, mas já havia compartilhado tarefas de hospedagem com Aintree e Brands Hatch.

foi construído no local da estação de bombardeiros da Royal Air Force, que operou entre 1943 e 1946 - durante a Segunda Guerra Mundial. A pista de Northamptonshire ainda apresenta partes das três pistas no formato clássico de triângulo da Segunda Guerra Mundial, onde os bombardeiros de Wellington voavam.

Após o fim da guerra, a base aérea foi rapidamente transformada em uma pista pelo Royal Automobile Club e o Circuito de Silverstone foi inaugurado oficialmente em 1948. O circuito sediou a corrida inaugural do campeonato mundial de Fórmula 1 em 1950, que foi vencida por Giuseppe Farina, que naquele ano conquistou o campeonato mundial.

Comprimento do circuito 5.891 km

Número de voltas 52

Distância da corrida 306,198 km

Recorde de volta 1:27.369 - Hamilton (2019)

Saiba quem são os maiores campeões da Fórmula 1 em toda a história.