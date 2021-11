Treino classificatório no Catar: horário da Fórmula 1 na BAND

Os pilotos voltam para o Circuito Internacional de Losail neste sábado, 20/11, para disputar o treino classificatório da Fórmula 1 que definirá o grid de largada do Grande Prêmio do Catar a partir das 11h, onze horas da manhã (horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saib onde assistir ao treino da Fórmula 1 ao vivo e os horários.

Qual é o horário do treino de classificação da Fórmula 1?

Neste sábado, o Grande Prêmio do Catar vai realizar dois treinos: o terceiro treino livre a partir das 08h (oito horas da manhã) ao vivo e o treino classificatório às 11h, ambos no horário de Brasília.

O treino classificatório realizado na tarde de sábado será transmitido pela Band, na TV ABERTA, além do BandPlay aplicativo para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

08h – Terceiro Treino livre da Fórmula 1 – BandSports

11h – Treino Classificatório – Band, BandSports, BandPlay e Site da Band

Programação do Grande Prêmio do Catar em 2021

Três treinos livres, um classificatório e a corrida oficial no Circuito Internacional de Losail, em Doha, dão vida para a vigésima etapa da temporada 2021, o Grande Prêmio do Catar, pela Fórmula 1.

A disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton se intensifica cada vez mais. Faltando três corridas para acabar o ano, contabilizando a do Catar, os pilotos pisam cada vez mais fundo no acelerador para buscar as posições mais altas no grid.

Confira a programação completa de datas e horários do fim de semana.

Sábado (20/11)

Treino Livre 3 – 08h (BandSports)

Treino Classificatório – 11h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (21/11)

Corrida do GP do Catar – 11h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h30 (BandSports)

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

Max Verstappen, o jovem da Red Bull, dominou o circuito do Catar no primeiro treino livre. Sob o tempo de 1m23s723, o holandês fechou em primeiro lugar e deixou Hamilton, seu rival na temporada, em quarta posição para fechar a classificação.

Entretanto, no segundo treino livre, foi Bottas quem comandou a pista da etapa no Oriente Médio. Correndo a noite por conta das altas temperaturas do país, o finlandês garantiu o tempo de 1m23s148 deixando Pierre Gasly e Verstappen no pódio logo atrás.

Hamilton fechou novamente em quarto. Acompanhe a classificação final do segundo treino livre a seguir.

Leia também:

Quem são maiores campeões da Fórmula 1