Treino F1 hoje horário e onde assistir GP de Azerbaijão 2022 neste sábado

Chegou a hora de descobrir quem será o piloto a largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Azerbaijão, a oitava etapa da temporada na Fórmula 1. Neste sábado, 11 de junho, todos os vinte pilotos pisam no acelerador para disputar o treino classificatório no Circuito Urbano de Baku. Para saber o horário do treino da F1 hoje, confira no texto a seguir as informações.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino da Fórmula 1 hoje vai começar a partir das 11h, onze da manhã, no horário de Brasília. Antes, o terceiro treino livre será realizado a partir das 8 horas da manhã, também seguindo o horário de Brasília no Circuito Urbano de Baku, pelo GP de Azerbaijão.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Sérgio Mauricio, Reginaldo Leme, Max Wilson e Mariana Becker tomam conta do evento com comentários e informações.

Outra opção é curtir através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

F1 no sábado (11/06)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino de classificação – 11h (BAND, BandPlay. Site da BAND e BandSports)

F1 no domingo (12/06)

Corrida GP de Azerbaijão – 08h (Band, BandNews FM, BandPlay, Site da BAND)

Reprise GP de Azerbaijão – 21h (BandSports)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Como foram os treinos livres na sexta?

Após a pausa de uma semana na Fórmula 1, os pilotos entraram dispostos e em todo o vapor pelo Circuito Urbano de Baku, pelo Grande Prêmio do Azerbaijão.

Como esperado, Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, tomaram conta da pista em nova rivalidade pela temporada. As duas equipes novamente dominaram a corrida. Porém, quem realmente se destacou foi Sergio Perez, o vencedor do GP de Mônaco na etapa anterior, sob o tempo de 1m45s476.

Na classificação, Leclerc ficou em segundo lugar e Verstappen em terceiro. A Mercedes, por outro lado, não foi bem ao garantir-se em 6º e 8º com Hamilton e Russell.

No segundo treino livre, foi a Ferrari quem dominou com o piloto monegasco. Leclerc fez 1m43s224 e conquistou a ponta da classificação, deixando Sergio Perez e Verstappen em segundo e terceiro respectivamente.

