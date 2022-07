UFC hoje ao vivo: onde assistir e horário luta Blaydes x Aspinall (23/7)

O UFC hoje está recheado de novidades! O octógono mais famoso do mundo recebe neste sábado, 23 de julho, a a luta principal entre Curtis Blaydes e Tom Aspinall pela categoria peso-pesado. O UFC Londres, na Inglaterra, vai começar às 13h (horário de Brasília), com diferentes disputas durante o dia. Confira todas as informações do evento a seguir.

Horário do UFC hoje ao vivo

O UFC hoje começa às 13h, uma da tarde, pelo horário de Brasília, diretamente de Londres, na Inglaterra.

Todas as lutas do UFC serão transmitidas ao vivo pelo canal Combate, disponível em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. O torcedor deve obter por valor extra na mensalidade.

Online, a plataforma de streaming Globo Play retransmite as imagens do canal para quem é assinante. Basta acessar o site ou o próprio aplicativo, entrar com o seu-email e senha e curtir!

Além disso, as duas primeiras lutas do dia, incluindo a do brasileiro Cláudio Silva e Nicolas Dalby, vai passar no Facebook do UFC Brasil ao vivo e de graça.

O maior evento de artes marciais será em um lugar diferente neste sábado. Londres, a capital inglesa, recebe as principais disputas do evento, com a luta principal entre o norte-americano Curtis Blaydes e o britânico Tom Aspinall, na categoria peso pesado. A luta está programada para acontecer em cinco rounds.

Não há favoritos neste confronto. Curtis vem de vitórias em cima de Mark Hunt, Alistair Overeem, Júnior Cigano, Jairzinho Rozenstruik e Chris Daukaus. Enquanto isso, Aspinall, que está em casa, venceu Alexander Volkov, com cinco vitórias nos últimos cinco confrontos por sua categoria, todos por nocaute ou finalização.

O UFC Londres contará com apenas um brasileiro: Claudio Silva, disputando contra o dinamarquês Nicolas Dalby na categoria peso-médio.

Confira todas as encaradas do UFC Londres.

UFC hoje card completo hoje ao vivo

O evento em Londres neste sábado promete grande rivalidade e lutas de qualidade no octógono mais famoso do planeta. Separados pelo Card Principal e Preliminar, os lutadores buscam os pontos necessários para subir no ranking de suas categorias.

Antes das lutas no sábado, os atletas realizam a pesagem para conferir o peso. Eles devem seguir à risca as regras da liga de artes marciais. Se o atleta não chegar ao peso definido na pesagem e a luta não valer cinturão, aí eles podem pesar apenas uma libra (450g) acima do limite da categoria.

Confira o Card completo do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Curtis Blaydes x Tom Aspinall (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Jack Hermansson x Chris Curtis (Peso-médio até 83,9 Kg)

Paddy Pimblett x Jordan Leavitt (Peso-leve até 70,3 Kg):

Nikita Krylov x Alexander Gustafsson (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Molly McCann x Hannah Goldy (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Paul Craig x Volkan Oezdemir (Peso meio-pesado até 93 Kg)

CARD PRLEIMINAR

Mason Jones x Ludovit Klein (Peso-leve até 70,3 Kg)

Marc Diakiese x Damir Hadzovic (Peso-leve até 70,3 Kg)

Nathaniel Wood x Charles Rosa (Peso-pena até 65,7 Kg)

Makwan Amirkhani x Jonathan Pearce (Peso-pena até 65,7 Kg)

Muhammad Mokaev x Charles Johnson (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Jai Herbert x Kyle Nelson (Peso-leve até 70,3 Kg)

Mandy Bohm x Victoria Leonardo (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Cláudio Silva x Nicolas Dalby (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Acompanhe todas as notícias de UFC no portal DCI.