UFC hoje: como assistir ao UFC 318 com Holloway x Poirier

A cobertura do card preliminar do UFC 318 começa às 19h e o principal às 23h (horário de Brasília).

O UFC 318 verá Max Holloway colocar seu título “BMF” em jogo contra Dustin Poirier em uma luta no sábado à noite no Smoothie King Center, em Nova Orleans. As disputas terão transmissão para o Brasil a partir das 19 horas.

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC 318 começa às 19h (horário de Brasília), no sábado, 19 de julho. O principal às 23h (horário de Brasília).

Card completo do UFC hoje

Principal – 23h

Cinturão BMF peso-leve: Max Holloway x Dustin Poirier

Peso-médio: Paulo Costa x Roman Kopylov

Peso meio-médio: Kevin Holland x Daniel Rodriguez

Peso-pena: Dan Ige x Patrício Pitbull

Peso-leve: Michael Johnson x Daniel Zellhuber

Card preliminar – 19h

Peso-galo: Kyler Phillips x Vinicius Oliveira

Peso-médio: Marvin Vettori x Brendan Allen

Peso meio-médio: Francisco Prado x Nikolay Veretennikov

Peso-médio: Ateba Gautier x Robert Valentin

Peso meio-médio: Adam Fugitt x Islam Dulatov

Peso meio-pesado: Jimmy Crute x Marcin Prachnio

Peso-pesado: Ryan Spann x Lukasz Brzeski

Peso-médio: Brunno Ferreira x Jackson McVey

Peso-mosca: Carli Judice x Nicolle Caliari

O cinturão BMF significa “Baddest Motherf*” (Mãe Mais Malvada) e atualmente pertence a Max Holloway. O cinturão criado em 2019 não é um título real, e sim simbólico. Ele representa os lutadores mais ferozes do UFC.

MMA neste sábado na Band

Também neste sábado acontece o MMA África, com transmissão da Band TV. Confira o card completo do evento, realizado na Cidade do Cabo (África do Sul):

PFL Champions Series + PFL África – às 11h (de Brasília)

CARD PRINCIPAL (PFL Champions Series):

Peso-médio: Johnny Eblen x Costello Van Steenis

Peso-mosca: Dakota Ditcheva x Sumiko Inaba

Peso-pena: A.J. McKee x Akhmed Magomedov

Peso-leve: Artur Zaynukov x Takeshi Izumi

Peso-pesado: Corey Anderson x Denis Goltsov

CARD DA PFL ÁFRICA – GP peso-galo e peso-pesado:

Peso-galo: Nkosi Ndebele x Mahmoud Atef

Peso-pesado: Maxwell Djantou Nana x Mikael Groguhe

Peso-galo: Shannon Van Tonder x Boule Godogo

Peso-pesado: Jashell Ticha Awa x Justin Clarke

Peso-galo: Antero Dos Santos x Karim Henniene

Peso-pesado: Abdoullah Kane x Joffie Houlton

Peso-galo: Simbarashe Hokonya x Frans Mlambo

Peso-pesado: Abraham Bably x Badredinne Medkouri

Peso-palha: Juliet Ukah x Ceileigh Niedermayr