Como assistir o UFC Fight Pass no Brasil? Preços e como funciona

O UFC Fight Pass é a plataforma de streaming responsável por transmitir todos os eventos da liga. Além de acompanhar ao vivo e em português, o torcedor também pode assistir ao arquivo, documentários e programas exclusivos. Mas qual o preço? Como assistir no Brasil o streaming? Confira os detalhes da plataforma para não perder nenhum momento do UFC na temporada.

Como usar o UFC Fight Pass

Serviço de streaming de vídeo americano, o UFC Fight Pass está disponível no Brasil por assinatura. Isso significa que é preciso pagar uma certa quantia para assistir o conteúdo da plataforma. Todos os eventos da temporada serão transmitidos ao vivo no streaming.

Para se tornar assinante do UFC Fight Pass basta acessar o site (www.ufcfightpass.com.br), clicar em "assine" e em seguida escolher o plano que deseja comprar, mensal ou anual.

Ao se cadastrar e preencher os requisitos, é necessário inserir os dados para o pagamento. Depois, é só aproveitar da maneira que quiser assistir, seja pelo computador ou aplicativos em dispositivos móveis.

Para quem já é assinante, basta acessar "entrar" e inserir o email e senha de usuário.

As narrações são em português, com André Azevedo e comentários de Rodrigo Minotauro, Demian Maia e Carlão Barreto.

Qual é o preço do streaming?

Para se tornar assinante do UFC Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

No plano mensal, o valor é de R$ 29,90, onde o apaixonado por MMA vai pagar esse valor todos os meses enquanto tiver a assinatura, com opções de pagamentos no cartão de crédito.

Mas para quem deseja pagar o valor anual, aí é R$ 298,80, o mesmo que R$ 24,90 por mês). Aqui o torcedor só paga uma vez a vista, tendo acesso completo o ano todo em todas as lutas, entrevistas exclusivas e eventos antigos das organizações de MMA de todo o mundo.

Quais aparelhos são compatíveis com o Fight Pass?

Para assistir ao UFC Fight Pass o torcedor deve sintonizar o streaming pelo site ou em qualquer aparelho que seja conectado à internet, seja no computador, celular, tablets, videogames, smartv (se o aparelho for compatível) ou em plataformas de streaming.

O usuário deve acessar a plataforma com email e a senha e assim entrar na plataforma para assistir ao conteúdo do UFC e grandes eventos das artes marciais.

Dá para acessar o UFC Fight Pass no navegador do computador ou celular, ou também no aplicativo disponível para os dispositivos Android, iOS, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku e LG Smart TV.

Dá para assistir de graça?

Para a surpresa do torcedor, o streaming disponibiliza alguns dos conteúdos de graça na plataforma.

A versão gratuita do UFC Fight Pass oferece as duas primeiras lutas de todos os eventos ao vivo do UFC, além de conteúdos promocionais como countdown, embedded, melhores momentos, pesagem, coletivas de imprensa, entrevistas, pós lutas, e muito outros.

Porém, o torcedor deve ficar atento já que os principais privilégios como assistir ao vivo as lutas da noite ou eventos antigos são apenas para assinantes.

