UFC hoje: horário Card completo de lutas e onde assistir (09/07)

Evento deste sábado conta com brasileiro na luta principal pela categoria peso leve, com transmissão ao vivo

Tem brasileiro na luta principal do UFC hoje! Pela categoria peso leve, Rafael dos Anjos vai enfrentar o quirguiz Rafael Fiziev neste sábado, 9 de julho, em Las Vegas no UFC Apex, no estado de Nevada, pelo UFC Vegas 58. O evento tem início às 19h (horário de Brasília), seguindo até a madrugada com diversas lutas que prometem muita rivalidade no octógono.

Três brasileiros disputam o UFC Vegas 58 neste sábado, em categorias diferentes. Não há briga por cinturão.

Horário do UFC hoje ao vivo?

O UFC hoje tem início às 19h, sete horas da noite, no horário de Brasília, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com diversas lutas, o evento segue até a madrugada por isso fique atento torcedor.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal Combate transmite com exclusividade todas as lutas do UFC Vegas 58 neste sábado. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor pode curtir a emissora de qualquer lugar do Brasil.

No entanto, as duas primeiras lutas do Card Preliminar, logo às sete da noite, tem transmissão ao vivo e de graça pelo Facebook do UFC Brasil. Basta entrar na rede social e assistir.

Online, o serviço de streaming Globo Play disponibiliza a retransmissão do canal Combate pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h e 22h (horário de Brasília)

Onde assistir UFC hoje: Combate

Local: UFC Apex, em Las Vegas, no estado de Nevada, nos EUA

Lutas do UFC hoje

A luta principal deste sábado no UFC apresenta o duelo de xarás. Pela categoria peso leve, o brasileiro Rafael dos Anjos, atual 7º colocado no ranking, encara o quirguiz Rafael Fiziev, 10º colocado, em embate que promete ser de cinco rounds.

O brasileiro retornou para a categoria em 2020, com vitórias sob Paul Felder, Robbie Lawler, Nate Diaz e Anthony Pettis. Em 2015, no entanto, ele conquistou o seu cinturão na categoria, buscando retomar a boa sequência de triunfos. Já Fiziev tem a sequência de cinco vitórias na temporada em cima de Brad Riddell, Bobby Green e até mesmo Renato Moicano. O objetivo principal é subir no ranking e quem sabe lutar pelo primeiro lugar.

Além disso, outros dois brasileiros vão lutar neste sábado. Caio Borralho, na categoria peso médio, enfrenta o romeno Armen Petrosyan, enquanto Douglas Silva vai duelar na categoria peso galo contra o russo Said Nurmagomedov.

Confira como foi a pesagem do UFC Vegas 58 na programação.

Calendário UFC hoje 2022

Em diferentes categorias, o UFC Vegas 58 apresenta disputas no octógono mais famoso do mundo que promete muita rivalidade e grandes emoções. Não tem disputa por cinturão hoje, mas o torcedor deve ficar atento porque a expectativa é muito alta.

Em lutas sem cinturão, os atletas podem pesar até uma libra (450g) acima do limite da categoria. Para chegarem ao ringue, cada lutador realiza a pesagem, exigida pela liga.

Confira a programação do UFC hoje, sábado em 9 de julho de 2022.

CARD PRINCIPAL

Rafael dos Anjos x Rafael Fiziev (Peso-leve até 70,3 Kg)

Caio Borralho x Armen Petrosyan (Peso-médio até 83,9 Kg)

Douglas Silva x Said Nurmagomedov (Peso-galo até 61,2 Kg)

Jared Vanderaa x Chase Sherman (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Cynthia Calvillo x Nina Nunes (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Michael Johnson x Jamie Mullarkey (Peso-leve até 70,3 Kg)

CARD PRELIMINAR

Aiemann Zahabi x Ricky Turcios (Peso-galo até 61,2 Kg)

Antonina Shevchenko x Cortney Casey (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Cody Brundage x Tresean Gore (Peso-médio até 83,9 Kg)

David Onama x Garrett Armfield (Peso-pena até 65,7 Kg)

Kennedy Nzechukwu x Karl Roberson (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Ronnie Lawrence x Saidyokub Kakhramonov (Peso-galo até 61,2 Kg)

Fique por dentro das últimas notícias do UFC no portal DCI.