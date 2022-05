UFC hoje: horário das lutas e onde assistir ao vivo Card Completo (14/05)

Neste sábado, 14 de maio, a luta principal da noite entre Blachowicz e Rakic, na categoria peso meio-pesado, promete muita disputa e rivalidade dentro do octógono. Trata-se do UFC Vegas 54, no UFC Apex, em Nevada, nos Estados Unidos. Com início às 20h30, pelo horário de Brasília, saiba onde assistir o UFC hoje.

Qual é o horário do UFC hoje ao vivo?

O UFC Vegas 54 hoje vai começar às 20h30, pelo horário de Brasília, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O canal Combate exibe com exclusividade todas as lutas deste sábado, 14 de maio, no UFC hoje para todos os estados do Brasil. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Estarão na transmissão Ana Hisse, André Azevedo e Rhodes Lima. Para assistir online, você pode acompanhar através do Globo Play ou também pelo aplicativo do Combate, tanto para celular como tablets e smart TV.

Para tornar-se assinante do Combate, você deve visitar o site (www.combate.globo.com), com planos a partir de R$32,90 ao mês.

Informações do UFC Vegas 54 hoje

Data: 14/05/2022

Horário: 20h30 e 23h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos

Onde assistir: Canal Combate

Programação do UFC hoje

O octógono promete pegar fogo neste sábado em Las Vegas. O polonês Jan Blachowicz, ex-campeão de sua categoria, encara o atual número 3 do ranking no peso meio-pesado, o russo Aleksandar Rakic. A luta está programada para acontecer em cinco rounds.

Cinco brasileiros marcam presença neste UFC Vegas 54 do sábado. Amanda Ribas, na categoria peso-mosca, vai enfrentar Katlyn Chookagian. A brasileira vem de vitória em outubro do ano passado e, se garantir um novo triunfo neste sábado, fica cada vez mais perto de conquistar o cinturão.

Também estão no Card deste sábado Allan Nascimento contra Jake Hadley, o atleta Alan Nuguette lutando diante de Michael Johnson, Viviane Araujo enfrentando Andrea Lee e por fim Virna Jandiroba em batalha contra Angela Hill.

Confira como foram as enceradas da pesagem no UFC Vegas 54.

UFC hoje Card Completo 2022

A luta principal do UFC Vegas 54 hoje é entre Blachowicz e Rakic, pela categoria peso meio-pesado, no Card Principal da noite.

A segunda atração vai ser entre Ryan Spann e Ion Cutelaba, na categoria peso meio-pesado até 93kg.

Na pesagem, realizada um dia antes com todos os lutadores do evento, os atletas trocam farpas e até mesmo encaradas, tradicional no esporte. Todos os participantes pesaram corretamente.

O Card Preliminar é a primeira parte do evento. Começando às 20h30, pelo horário de Brasília, apresenta cinco lutas e, depois, a partir das onze da noite, o Principal começa.

Confira a seguir a programação do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Jan Blachowicz x Aleksandar Rakic (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Ryan Spann x Ion Cutelaba (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Davey Grant x Louis Smolka (Peso-galo até 61,2 Kg)

Katlyn Chookagian x Amanda Ribas (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Frank Camacho x Manuel Torres (Peso-leve até 70,3 Kg)

Jake Hadley (56,9 Kg) x Allan “Puro Osso” (Peso-mosca até 56,7 Kg)

CARD PRELIMINAR

Viviane Araújo x Andrea Lee (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Michael Johnson (70,3 Kg) x Alan “Nuguette” (Peso-leve até 70,3 Kg)

Virna Jandiroba x Angela Hill (Peso-palha até 52,1 Kg)

Tatsuro Taira x Carlos Candelario (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Nick Maximov (83,6 Kg) x Andre Petroski (Peso-médio até 84 Kg)

Acompanhe as últimas notícias do UFC no DCI.