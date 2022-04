UFC hoje: horário e onde assistir o Card completo neste sábado (09/04)

Confira onde assistir as lutas do UFC hoje. Foto: Reprodução / Youtube UFC Brasil

Realizado na Flórida, nos Estados Unidos, o UFC 273 traz a disputa de dois cinturões neste sábado, 9 de abril. Na categoria peso-pena, Alexander Volkanovski enfrenta o sul coreano Chan Sung Jung, enquanto no peso-galo, o campeão linear Aljamain Sterling faz a revanche contra Petr Yan. Começando às 19h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao UFC hoje ao vivo.

Onde assistir o UFC completo hoje ao vivo

As lutas do UFC hoje tem transmissão ao vivo no canal Combate, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

A emissora do Combate, disponível apenas em operadoras de TV paga, passa para todos os estados do Brasil o grande evento deste sábado, com participação de Rhoodes Lima, Ana Hissa, André Azevedo e Luciano Andrade.

Para acompanhar o UFC online basta acessar o aplicativo do GloboPlay ou Canais Globo através das plataformas se você é assinante do canal Combate.

INFORMAÇÕES DE ONDE ASSISTIR O UFC HOJE

Data: 09/04/2022

Horário: 19h30 e 23h (Horário de Brasília)

Local: Flórida, nos Estados Unidos

Onde assistir: Combate

Programação do UFC hoje

O UFC 273 apresenta grandes disputas neste sábado aos apaixonados por artes marciais, onde dois cinturões estão em jogo por categorias diferentes.

O primeiro grande embate acontece entre o australiano Alexander Volkanovski diante do sul-coreano Chan Sung Jung, também conhecido como o “Zumbi Coreano”, pela categoria peso-pena. Os dois trocaram farpas durante a pesagem e precisaram ser contidos.

Do outro lado, na categoria peso-galo, o campeão norte-americano Aljamain Sterling encontrará o russo interino Petr Yan em revanche. Este duelo promete muita rivalidade no octógono mais famoso do mundo.

Três brasileiros estão presentes na programação do UFC hoje. O segundo colocado do ranking dos meio-médios, Gilbert Durinho, enfrenta o invicto Khamzat Chimaev. Depois, a quinta colocada Mackenzie Dern faz grande duelo com Tecia Torres na categoria peso-palha. Por fim, no peso-galo, Daniel Santos encara Julio Arce.

Por problemas de saúde, aluta entre Marcin Tybura e Jairzinho Rozenstruik foi cancelada.

Confira a seguir as encaradas da pesagem no UFC hoje.

UFC 273 Card Completo

A décima primeira prova da temporada 2022 será o UFC 273, realizado na Flórida, nos Estados Unidos, neste sábado em 9 de abril de 2022.

Três brasileiros estarão no octógono, enquanto duas brigas por cinturões vão acontecer.

Os atletas treinam durante meses para o dia do UFC. Eles são separados por categorias diferentes, onde cada uma delas exige medidas e regras diferentes.

Um dia antes do evento, realizam a pesagem. Se o lutador não estiver no peso ideal, a bolsa será revertida para o outro atleta da modalidade. Além disso, lutas sem cinturão, os atletas têm a tolerância de uma libra (450g) acima do limite.

Dessa maneira, confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL – horário UFC hoje ao vivo

Alexander Volkanovski x Zumbi Coreano (Cinturão peso-pena até 65,7 Kg)

Aljamain Sterling x Petr Yan (Cinturão peso-galo até 61,2 Kg)

Gilbert Durinho x Khamzat Chimaev (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Mackenzie Dern x Tecia Torres (Peso-palha até 52,1 Kg)

Vinc Pichel x Mark O. Madsen (Peso-leve até 70,3 Kg)

CARD PRELIMINAR – horário UFC hoje ao vivo

Ian Garry x Darrian Weeks (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Jairzinho Rozenstruik x Marcin Tybura (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Aspen Ladd x Raquel Pennington (Peso-galo até 61,2 Kg)

Mickey Gall x Mike Malott (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Aleksei Oleinik x Jared Vanderaa (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Anthony Hernandez x Josh Fremd (Peso-médio até 83,9 Kg)

Piera Rodriguez x Kay Hansen (Peso-palha até 52,1 Kg)

Julio Arce x Daniel Santos (Peso-galo até 61,2 Kg)

