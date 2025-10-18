Esporte

UFC hoje: horário e onde assistir Ridder x Brendan Allen no UFC Vancouver

Veja o horário e transmissão das lutas neste sábado, 18 de outubro de 2025

Escrito por Anny Malagolini
O Ultimate Fighting Championship (UFC hoje) retorna a Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá, enste sábado, 18 de outubro de 2025, para sediar o UFC Vancouver dentro da Rogers Arena, com Reinier de Ridder lutando contra Brendan Allen. Na luta co-principal, Kevin Holland enfrenta Mike Malott em uma luta de peso-médios.

Onde assistir o UFC hoje?

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 17h (horário de Brasília), no sábado, 18 de outubro. O principal às 20h (horário de Brasília).

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE

A partir das 20h.

Peso médio (até 83,9kg.): Reinier de Ridder x Brendan Allen

Peso médio (até 83,9kg.): Kevin Holland x Mike Malott

Peso mosca (até 56,7kg.): Manon Fiorot x Jasmine Jasudavicius

Peso galo (até 61,2kg.): Marlon Vera x Aiemann Zahabi

Peso leve (até 70,3kg.): Kyle Nelson x Matt Frevola

Peso galo (até 61,2kg.): Cody Gibson x Aoriqileng

CARD PRELIMINAR

A partir das 17h.

Peso palha (até 51,2kg.): Stephanie Luciano x Ravena Oliveira

Peso médio (até 83,9kg.): Danny Barlow x Djorden Santos

Peso médio (até 83,9kg.): Azamat Bekoev x Yousri Belgaroui

Peso pena (até 65,7kg.): Bruno Bulldoguinho x Hyun Sung Park

Peso galo (até 61,2kg.): Melissa Croden x Tainara Lisboa

Peso leve (até 70,3kg.): Kyle Prepolec x Drew Dober

Peso galo (até 61,2kg.): Charles Jourdain x Davey Grant

