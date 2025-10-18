UFC hoje: horário e onde assistir Ridder x Brendan Allen no UFC Vancouver
Veja o horário e transmissão das lutas neste sábado, 18 de outubro de 2025
O Ultimate Fighting Championship (UFC hoje) retorna a Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá, enste sábado, 18 de outubro de 2025, para sediar o UFC Vancouver dentro da Rogers Arena, com Reinier de Ridder lutando contra Brendan Allen. Na luta co-principal, Kevin Holland enfrenta Mike Malott em uma luta de peso-médios.
Onde assistir o UFC hoje?
O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 17h (horário de Brasília), no sábado, 18 de outubro. O principal às 20h (horário de Brasília).
CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE
A partir das 20h.
Peso médio (até 83,9kg.): Reinier de Ridder x Brendan Allen
Peso médio (até 83,9kg.): Kevin Holland x Mike Malott
Peso mosca (até 56,7kg.): Manon Fiorot x Jasmine Jasudavicius
Peso galo (até 61,2kg.): Marlon Vera x Aiemann Zahabi
Peso leve (até 70,3kg.): Kyle Nelson x Matt Frevola
Peso galo (até 61,2kg.): Cody Gibson x Aoriqileng
CARD PRELIMINAR
A partir das 17h.
Peso palha (até 51,2kg.): Stephanie Luciano x Ravena Oliveira
Peso médio (até 83,9kg.): Danny Barlow x Djorden Santos
Peso médio (até 83,9kg.): Azamat Bekoev x Yousri Belgaroui
Peso pena (até 65,7kg.): Bruno Bulldoguinho x Hyun Sung Park
Peso galo (até 61,2kg.): Melissa Croden x Tainara Lisboa
Peso leve (até 70,3kg.): Kyle Prepolec x Drew Dober
Peso galo (até 61,2kg.): Charles Jourdain x Davey Grant