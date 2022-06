UFC hoje: horário e onde assistir todas as lutas deste sábado (04/06)

O UFC Vegas 56 hoje promete muita rivalidade dentro do octógono mais famoso do esporte. Pela categoria peso pesado, o russo Alexander Volkov enfrenta o surinamês Jairzinho Rozenstruik neste sábado, 4 de junho, em Las Vegas, a partir das 14h (Horário de Brasília). Quatro brasileiros também vão disputar no UFC hoje.

Confira as informações completas sobre todas as lutas no texto e saiba onde assistir ao vivo as lutas do Card Preliminar e Principal de hoje.

Horário do UFC hoje Card completo ao vivo

O UFC hoje vai começar a partir das 14h, duas horas da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal Combate é o grande responsável por exibir as lutas em todos os estados do Brasil neste sábado. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Rhodes Lima assume o microfone neste sábado com noite de UFC, contando também com a participação de Ana Hisse e André Azevedo .

O Combate também está disponível online. Basta acompanhar através do Globo Play, serviço de streaming da TV Globo, tanto pelo aplicativo como pelo site, tablet ou no computador.

COMBATE – Sky: 190, 590 / Oi: 360 / Claro: 240, 740 / Vivo: 34, 161, 785, 735 / TV Alphaville: 240

Alexander Volkov x Jairzinho Rozenstruik no UFC Vegas 56

Na categoria peso pesado, dois grandes nomes do UFC entram no octógono na noite deste sábado, em Las Vegas.

De um lado, o russo Alexander Volkov com 2,01 m, atual sétimo colocado no ranking, contabiliza resultados que deixam o torcedor empolgado com seu desempenho.

Jairzinho Rozenstruik, o surinamês de 1,88m, é o oitavo no ranking, vindo de derrota para Curtis Blaydes por decisão dos jurados. A disputa no octógono promete ser acirrada, com os nervos a flor da pele

Além disso, o Card também apresenta quatro brasileiros neste 4 de junho. São eles Lucas Almeida, estreante no UFC, a também novata Karine Silva, Poliana Botelho e Alex da Silva.

Confira no vídeo como foi a pesagem dos atletas para o evento de Las Vegas.

Programação UFC 2022

O UFC Vegas 56 apresenta catorze lutas entre o Card Preliminar e o Principal neste sábado, 4 de junho. Esta é a décima oitava prova da temporada 2022.

Cada um dos atletas passa por uma pesagem no dia anterior ao evento. Em cada categoria, devem seguir normas de peso e medidas. Se o profissional não atingir a meta, pode ter a sua luta cancelada ou até mesmo perder a sua bolsa.

Confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL – ufc hoje card completo hoje ao vivo

Alexander Volkov x Jairzinho Rozenstruik (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Dan Ige x Movsar Evloev (Peso-pena até 65,7 Kg)

Michael Trizano x Lucas Almeida (Peso-pena até 65,7 Kg)

Karine Silva x Poliana Botelho (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Ode Osbourne x Zarrukh Adashev (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Alonzo Menifield (93 Kg) x Askar Mozharov (Peso meio-pesado até 93 Kg)

CARD PRELIMINAR – ufc hoje card completo hoje ao vivo

Felice Herrig x Karolina Kowalkiewicz (Peso-palha até 52,1 Kg)

Joe Solecki x Alex da Silva (Peso-leve até 70,3 Kg)

Damon Jackson x Daniel Argueta (Peso-pena até 65,7 Kg)

Niklas Stolze x Benoit Saint Denis (Peso-leve até 70,3 Kg)

Johnny Muñoz x Tony Gravely (Peso-galo até 61,2 Kg)

Jeff Molina x Zhalgas Zhumagulov (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Rinat Fakhretdinov x Andreas Michailidis (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Erin Blanchefield x JJ Aldrich (Peso-mosca até 56,7 Kg)

