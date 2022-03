UFC hoje: onde assistir as lutas e horário neste sábado em Londres 19/03

Confira quais são as lutas no UFC hoje e onde assistir. Foto: Reprodução / Youtube UFC Brasil

O UFC Londres será realizado neste sábado, 19 de março de 2022, com a luta principal entre Alexander Volkov e Tom Aspinall, na categoria pesos-pesados. Com início às 14h30, o evento tem transmissão exclusiva do canal Combate para assinantes. A seguir, confira as informações do UFC hoje e quem são os brasileiros entre as lutas.

Onde assistir UFC hoje ao vivo Todas as lutas do UFC Londres hoje ao vivo vão passar no canal Combate, na TV fechada, a partir das 14h30, pelo horário de Brasília, para todos os estados do Brasil. O Card Preliminar tem início às duas e meia da tarde, enquanto o Card Principal vai começar somente às 17h, pelo horário de Brasília. O evento contará com narrações de Rhoodes Lima, Ana Hissa e André Azevedo e comentários de Luciano Andrade. As lutas de abertura no Card Preliminar serão transmitidas de graça no UFC Brasil no Facebook aos internautas e também no canal SporTV 3 para os assinantes da emissora.

Data: 19/03/2022

Horário: 14h30 e 17h (Horário de Brasília)

Local: UFC Londres, na Inglaterra, em Londres

Onde assistir: Combate, SporTV e Facebook do UFC Brasil

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Programação do UFC Londres hoje

O russo Alexander Volkov enfrenta o britânico Tom Aspinall neste sábado na categoria pesos-pesados. Os dois lutadores estão no top 15 de suas categorias e, por isso, a luta em Londres promete grandes emoções nos octógonos.

Volkov é o número 6, enquanto Tom é o número 11 do ranking.

Entretanto, apenas uma brasileira estará no UFC hoje. Trata-se de Luana “Dread” Carolina, que enfrenta Molly McCann em duelo do peso-mosca no Card Principal.

Confira no vídeo encaradas da pesagem para o UFC hoje.

Lutas UFC hoje ao vivo

A nona etapa da temporada 2022 no UFC vai acontecer neste sábado, 19 de março, em Londres. A programação traz o Card Principal e o Preliminar, separados por diferentes categorias e horários, começando a partir das duas da tarde e seguindo até a madrugadas.

Para entrar no octógono mais famoso do mundo neste sábado, os atletas passam por rigorosas dietas para manterem o peso ideal exigidos em cada uma das categorias. Na sexta-feira, realizam a pesagem onde se verifica o peso e as mediadas de cada um dos envolvidos nas lutas.

Confira as lutas do UFC hoje neste sábado, 19 de março de 2022.

CARD PRINCIPAL – UFC hoje Card completo hoje

Alexander Volkov x Tom Aspinall (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Arnold Allen x Dan Hooker (Peso-pena até 65,7 Kg)

Paddy Pimblett x Kazula Vargas (Peso-leve até 70,3 Kg)

Gunnar Nelson x Takashi Sato (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Molly McCann x Luana Carolina (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Jai Herbert x Ilia Topuria (Peso-leve até 70,3 Kg)

CARD PRELIMINAR – UFC hoje Card completo hoje

Mike Grundy x Makwan Amirkhani (Peso-pena até 65,7 Kg)

Shamil Abdurakhimov x Sergei Pavlovich (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Nikita Krylov x Paul Craig (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Jack Shore x Timur Valiev (Peso-galo até 61,2 Kg)

Cory McKenna x Elise Reed (Peso-palha até 52,1 Kg)

Muhammad Mokaev x Cody Durden (Peso-mosca até 56,7 Kg)

