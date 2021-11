UFC hoje: onde assistir e horário da luta dos brasileiros (20/11)

A brasileira Ketlen Vieira enfrenta a norte-americana Miesha Tate pelo UFC Vegas 43 neste sábado, 20/11, na categoria peso-galo feminino como a luta principal. O evento traz também outras onze disputas no octógono mais famoso do mundo a partir das 17h (horário de Brasíla). Confira todas as as lutas do UFC hoje ao vivo, além dos horários e saiba onde assistir.

Horário e onde assistir as lutas do UFC hoje ao vivo?

Neste sábado, o UFC Vegas 43 vai realizar onze lutas: o Card Preliminar começa a partir das 17h (cinco horas da tarde) ao vivo enquanto o Card Principal começa às 20h, ambos no horário de Brasília.

O canal Combate, disponível apenas em operadoras por assinatura, é o responsável por realizar as transmissões do UFC ao vivo com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa.

Além disso, o Youtube UFC Brasil disponibiliza duas lutas do Preliminar para assistir de graça.

Horário: 17h e 20h (horário de Brasília)

CANAL COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Quatro brasileiros no octógono do UFC hoje

A lutadora Ketlen Vieira, de 30 anos, vai estrelar a luta principal do UFC Vegas 43 na noite deste sábado em Nevada, estado tradicional dos Estados Unidos. Pela categoria peso-galo feminino, enfrenta a norte-americana Miesha Tate, em luta programada para cinco rounds.

Ketlen ocupa a 7ª posição do ranking do UFC atualmente, mas a amazonense já bateu grandes nomes da modalidade como Sara McMann, Cat Zingano e Sijara Eubanks. Já Misha é ex-campeã na categoria e aparece em 8º no ranking.

Além disso, a brasileira Taila Santos encara Joanne Wood, no peso-mosca também no Card Principal, enquanto Rani Yahya disputa a vitória contra Kyung Ho Kang no peso-galo. Por fim, a estreante Luana Pinheiro abre o Card Preliminar contra Sam Hughes no peso-palha.

Lutas do UFC Vegas 43 neste sábado

Dividido em duas categorias, o Card Preliminar e Principal, o Ultimate Fighting Championship é, sem dúvidas, um dos eventos de MMA mais famosos do mundo. Neste sábado não tem disputa por cinturão, mas grandes lutas prometem agitar a noite do torcedor.

Confira todas as lutas deste sábado no UFC Vegas 43.

CARD PRINCIPAL

Ketlen Vieira x Miesha Tate (Peso-galo feminino até 61,2 kg)

Michael Chiesa x Sean Brady (Peso meio-médio até 77,1 kg)

Rani Yahya x Kyung Ho Kang (Peso-galo até 61,2 kg)

Joanne Wood x Taila Santos (Peso-mosca feminino até 56,7 kg)

Davey Grant x Adrian Yanez (Peso-galo até 61,2 kg)

CARD PRELIMINAR

Pat Sabatini x Tucker Lutz (Peso-pena até 65,7 kg)

Rafa Garcia x Natan Levy (Peso-leve até 70,3 kg)

Loma Lookboonmee x Loopy Godinez (Peso-palha até 52,2 kg)

Terrance McKinney x Fares Ziam (Peso-leve até 70,3 kg)

Cody Durden x Aoriqileng (Peso-mosca até 56,7 kg)

Shayilan Nuerdanbieke x Sean Soriano (Peso-pena até 65,7 kg)

Luana Pinheiro x Sam Hughes (Peso-palha até 52,2 kg)

Confira todas as encaradas da pesagem para o UFC 43 em Las Vegas neste sábado.

Saiba onde assistir aos jogos de futebol hoje, sábado, ao vivo