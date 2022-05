UFC hoje: onde assistir e horário luta de Charles do Bronx neste sábado

Confira todas as informações do UFC hoje. Foto: Reprodução / Youtube UFC Brasil

Tem disputa de cinturão no UFC hoje! Neste sábado, 7 de maio de 2022, o UFC 274 apresenta a disputa entre o brasileiro Charles do Bronx contra o norte-americano Justin Gaethje, na categoria peso-leve, no octógono em Phoenix, nos Estados Unidos. Com o Card Preliminar e Principal, o evento tem início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

Que horas é o UFC hoje ao vivo e onde assistir:

O UFC 274 hoje vai começar às 18h30, pelo horário de Brasília, em Phoenix, no estado de Arizona, nos Estados Unidos.

O canal Combate exibe com exclusividade todas as lutas do UFC em todos os estados do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Participam da transmissão Ana Hisse, Rhodes Lima e André Azevedo. Para obter o canal, você deve acessar o site (www.combate.globo.com), com planos a partir de R$32,90 ao mês.

O combate.com exibe o aquecimento das lutas de hoje, além das duas primeiras disputas do Card Preliminar totalmente de graça, assim como o canal SporTV 3 e o Youtube do Combate.

Se você gosta de assistir online, pode encontrar o Combate através do Globo Play ou então na plataforma Canais Globo se for assinante.

UFC 274 hoje

Data: 07/05/2022

Horário: 18h30 e 23h (Horário de Brasília)

Local: Phoenix, nos EUA

Onde assistir: Combate

Pesagem de Charles do Bronx

O fim de semana não saiu como planejado para Charles do Bronx. O brasileiro teve problemas na pesagem ao não bater o peso limite indicado para a sua categoria, de 70,3 kg. Com isso, o lutador perdeu o cinturão de peso-leve.

Bronx é o primeiro brasileiro a perder o cinturão do UFC por não bater o peso. Na última sexta-feira, ele pesou 70,5kg, passando do limite estimado pela liga na categoria. Ele tentou três vezes após o peso indicado na balança, mas não conseguiu atingir o número.

Na luta contra Justin Gaethje, Charles não estará mais com o título. Se vencer, o cinturão estará nulo mas, se o norte-americano vencer, garante para si o cinturão da categoria peso-leve do UFC. Charles também será multado.

Confira as encaradas da pesagem no UFC 274 neste fim de semana.

Lutas do UFC hoje

A luta principal do UFC 274 neste sábado é a disputa na categoria peso-leve entre Charles do Bronx e Justin Gaethje. Entretanto, como o brasileiro perdeu o cinturão, o norte-americano tem oportunidade de tornar-se o grande campeão.

A segunda atração principal hoje é a disputa entre Rose Namajunas e Carla Esparza, também valendo cinturão, pela categoria peso-palha.

Além de Bronx, também estarão no octógono os brasileiros Mauricio Shogun, Francisco Massaranduba, Norma Durmont, Melissa Gatto, Marcos Rogério Pezão, Kleydson Rodrigues e Ariane Carnelossi.

Norma Durmont também não bateu o peso indicado durante a pesagem. Por isso, ela será multada em 30% do valor da sua bolsa, repassada para a adversária Macy Chiasson na categoria peso-pena.

Confira a seguir a programação completa do UFC hoje:

CARD PRINCIPAL:

Charles do Bronx x Justin Gaethje (Cinturão peso-leve até 70,3 Kg)

Rose Namajunas x Carla Esparza (Cinturão peso-palha até 52,1 Kg)

Michael Chandler x Tony Ferguson (Peso-leve até 70,3 Kg)

Mauricio Shogun x Ovince Saint Preux (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Donald Cerrone x Joe Lauzon (Peso-leve até 70,3 Kg)

CARD PRELIMINAR:

Randy Brown x Khaos Williams (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Francisco Massaranduba x Danny Roberts (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Macy Chiasson x Norma Dumont (Peso-pena até 65,7 Kg)

Brandon Royval x Matt Schnell (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Blagoy Ivanov x Marcos Rogério Pezão (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Andre Fialho x Cameron VanCamp (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Tracy Cortez x Melissa Gatto (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Kleydson Rodrigues x CJ Vergara (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Ariane Carnelossi x Loopy Godinez (Peso-palha até 52,1 Kg)

Journey Newson x Fernie Garcia (Peso-galo até 61,2 Kg)

