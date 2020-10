Em jogo pela 16ª rodada do Brasileirão, o Verdão perdeu por 3 a 1 em casa, no Allianz Parque, para o Coxa. Diretoria alviverde emitiu comunicado na noite desta quarta-feira (14)

Após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão, a diretoria do Palmeiras optou por desligar Vanderlei Luxemburgo do cargo.

A assessoria postou a informação em site oficial nesta quarta-feira (14), agradecendo por todo o trabalho prestado até então.

Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras

Esta foi a quinta passagem do técnico no time paulista, no qual conquistou o título do Campeonato Paulista 2020. Ele assumiu no fim de de 2019.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No começo do campeonato, entretanto, o Verdão anotou cinco vitórias e sete empates, estando invicto. Entretanto, está é a terceira derrota seguida no Brasileirão, já que o time já não vinha bem em campo.

Assim, o Palmeiras ocupa a 7ª posição do Brasileirão, com vinte e dois pontos.

Confira a nota oficial do Palmeiras:

Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras. Após a partida desta quarta-feira (14), a diretoria alviverde se reuniu na Academia de Futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo. O Palmeiras agradece a Luxemburgo pelo trabalho desenvolvido em sua quinta passagem pelo clube, na qual conquistou o Campeonato Paulista de 2020.