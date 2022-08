Venus e Serena Williams fortuna: quem é mais rica?

Venus e Serena Williams representam algo muito maior que o estrelato do tênis. Embora Serena possa ter a maior parte da fama, as duas irmãs mudaram o esporte para melhor. De mulheres negras em um esporte historicamente branco, elas tiveram muito sucesso ao longo de suas jornadas e carreiras, e ganharam muito dinheiro. Então, qual irmã estrela do tênis tem o maior patrimônio líquido?

Serena Williams está atualmente competindo no US Open, após o qual a atleta de 40 anos se aposentará do esporte. A estrela do tênis quebrou recordes e venceu 23 Grand Slams, o que mostra suas conquistas em quadra. Além de seus triunfos, Serena também fez grandes investimentos no esporte, o que ajudou a elevar seu patrimônio líquido.

Em muitos dos negócios de Serena, sua irmã mais velha Venus Williams também se junta como parceira de investimentos. Então, com as duas irmãs no esporte desde os anos 90, juntamente com vários investimentos paralelos na linha, quão ricas elas são? Conheça a fortuna de Serena Williams e Venus Williams.

Qual a fortuna de Venus e Serena Williams?

De acordo com o Celebrity Net Worth, o patrimônio líquido de Vênus Williams é de US $ 95 milhões. No entanto, falando sobre sua irmã Serena Williams, não apenas ela é a tenista mais rica, mas seus ganhos a tornam a atleta feminina mais rica de todos os tempos. Seu patrimônio líquido é de quase US $ 250 milhões.

Serena também desfruta de uma boa quantia em dinheiro de patrocínio, graças ao seu contrato com a Nike e a Kraft Foods. Ela assinou um contrato de US$ 40 milhões com a Nike em 2004, para criar sua própria linha de moda. Junto com o endosso, o vencedor de 23 Grand Slams também investiu em vários negócios em todo o mundo. Ela possui uma participação no UFC e também é dona da franquia da NFL, Miami Dolphins, junto com sua irmã.

Das ruas de Compton ao grande palco, as duas irmãs continuam fazendo a diferença além carreiras. Elas investiram em vários empreendimentos juntas, incluindo o Miami Dolphins e o UFC. Ainda assim, com tudo o que Vênus fez para chegar aqui, Serena continua sendo a maior do planeta, e seu salário reflete isso.

Serena x Vênus: Batalha frente a frente

Muitas vezes testemunhamos Serena e Vênus lutando na quadra uma contra a outra. Frente a frente, os dois se cruzaram 30 vezes. Curiosamente, é Serena novamente quem lidera esta batalha em 18-12.

Os dois se enfrentaram em nove finais de Grand Slam. Aqui também, Serena lidera as estatísticas com uma proporção de vitórias e derrotas de 7-2. Os dois jogaram cinco finais consecutivas de Grand Slam em 2002-03 e, curiosamente, Serena venceu todas as cinco.

Venus e Serena Williams são realmente duas das maiores embaixadoras da história do tênis. Eles se encontrarão pela última vez antes de se despedirem do esporte?

