VÍDEO: Sem máscara, Muricy Ramalho briga com guardas na praia

O atual coordenador de futebol do São Paulo e ídolo do clube, Muricy Ramalho, discutiu com Guardas Municipais de Bertioga ao ser abordado na praia de Riviera de São Lourenço, neste domingo. O ex-treinador Tricolor caminhava sem máscara pelo local, no entanto a prefeitura fechou as praias devido às restrições da fase vermelha do Plano São Paulo.

De acordo com Muricy, o mesmo não sabia sobre o fechamento das praias, visto que todas as medidas divulgadas pelo Governador do Estado, João Doria (PSDB), começariam a valer a partir de segunda-feira, e o fato ocorreu no domingo. Entretanto, prefeitura de Bertioga antecipou a restrição para sábado, proibindo acesso, circulação ou qualquer atividade na faixa de areia, jardins, mar e calçadão.

O que aconteceu com Muricy Ramalho na praia?

Em vídeo que circula nas redes sociais, Muricy Ramalho discute com fiscais em abordagem na praia de Riviera, localizada em Bertioga, no litoral paulista. Nas imagens, o coordenador de futebol do São Paulo aparece sem máscara enquanto caminha pela praia.

Na abordagem, os fiscais avisam o ídolo são-paulino de que está proibido a circulação de pessoas no local. No entanto, Muricy retruca afirmando que o decreto de fechamento das praias não estava anunciado para domingo. O que ele não sabia, era que a prefeitura do município antecipou as medidas, afim de evitar aglomerações no local.

Em nota de esclarecimento divulgada em suas redes sociais, Muricy afirma que caminhava sozinho, com distanciamento de outras pessoas e sem o uso da máscara para respirar melhor, visto que o exercício exige esforço. Na noite de segunda, o coordenador do São Paulo revelou em entrevista à Rádio Bandeirantes, que realiza as atividades diariamente para cuidar do coração.

Veja o vídeo de Muricy Ramalho na praia

Muricy Ramalho soltando o verbo pic.twitter.com/KjuFGD5Pex — VLOGDOLISBOA – 02 (@vlogdolisboaa) March 16, 2021

Por que a praia está interditada ?

Os fechamentos da praia ocorrem logo depois da divulgação de novas medidas restritivas no Estado, anunciadas pelo governador João Dória. Segundo nota publicada no site da prefeitura de Bertioga, os fiscais abordaram 587 pessoas no domingo. Isso porque no município, as autoridades anteciparam as restrições, que começariam na segunda-feira, para sábado.

Qual o desfecho da abordagem a Muricy Ramalho?

A fiscalização serviu para conscientizar banhistas e o acesso à praia estava fechado. Logo depois da abordagem, Muricy se retirou do local, mas não houve aplicação de multas. O ex-treinador mora em Bertioga a cerca de um ano, cidade na qual se mudou para manter o distanciamento das aglomerações devido à pandemia.