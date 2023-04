VOTE: Rogério Ceni deve ser técnico do Corinthians?

O Corinthians continua sem técnico desde que Cuca pediu para sair do clube, menos de uma semana após sua contratação. Alguns nomes têm circulado na web sobre quem pode treinar o Timão, entre eles o de Rogério Ceni, 50 anos - ídolo do São Paulo e atualmente sem clube. Qual sua opinião?

Por enquanto, Danilo é quem vai treinar o Corinthians.

Carreira como técnico

Ídolo do São Paulo, o ex-goleiro e agora técnico Rogério Ceni está sem clube desde que foi desligado do Tricolor no início do ano. Como treinador, ele tem passagens por Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. No último, ele conquistou o Brasileirão em 2020, a Supercopa do Brasil em 2021 e o Campeonato Carioca em 2021. No Fortaleza conquistou a Série B em 2017/18.

Como jogador, a lista de títulos é extensa. Veja os principais:

1993 Copa Libertadores da América

1993 Recopa Sul-Americana

1993 Supercopa da Taça Libertadores da América

1993 Mundial Interclubes

1994 Copa Conmebol

1994 Recopa Sul-Americana

1995 Copa dos campeões mundiais

1996 Copa dos campeões mundiais

1996 Copa Master Conmebol

1998 Campeonato Paulista

2000 Campeonato Paulista

2001 Torneio Rio-São Paulo

2002 Super Campeonato Paulista

2005 Campeonato Paulista

2005 Copa Libertadores da América

2005 Mundial de Interclubes

2006 Campeonato Brasileiro

2007 Campeonato Brasileiro

2008 Campeonato Brasileiro

2012 Copa Sul-Americana