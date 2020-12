Confira aplicativos de finanças para começar a usar em 2021

Se o telefone celular já se tornou quase uma extensão do ser humano, usar aplicativos de finanças para ajudar a organizar as contas, guardar dinheiro, economizar e aprender mais sobre educação financeira pode ser muito prático e útil. Separamos algumas alternativas para você baixar e começar a usar já em 2021.

Primeiramente, considere que o primeiro ponto para organizar bem as finanças é conhecer as receitas e despesas. Atualmente, existem aplicativos que te ajudam a lançar os gastos e consolidar as informações. Isso auxilia, por exemplo, a entender as áreas que respondem pela maior parte do dinheiro.

Entre eles está o Organizze. É um app que permite o gerenciamento de conta corrente, poupança e investimentos. Além disso, também há a possibilidade de definir metas de gastos e enviar alertas de contas a pagar.

Outros aplicativos de finanças na mesma linha são o Guia Bolso e Mobills. O primeiro possibilita sincronizar a conta corrente para entender, através de gráficos, onde você está gastando mais dinheiro. O segundo permite a categorização de despesas e receitas e a criação de um planejamento mensal.

Aplicativos de finanças para ajudar a guardar

Para quem quer ajuda para começar a guardar dinheiro, um dos aplicativos de finanças que deve constar na lista é o da fintech Grão. Com ele é possível guardar quantias de forma recorrente e o dinheiro ainda rende mais que na poupança. Também dá para estabelecer metas e receber notificações para continuar guardando,. Desse modo, você entende de forma simples quanto falta e quanto é preciso poupar para chegar ao objetivo.

Quem é cliente do Nubank também pode usar o app da fintech para organizar as contas, entender as despesas e guardar dinheiro. A remuneração é de 100% do CDB para quantias que podem ter resgate a qualquer hora. Mas quem pode deixar o dinheiro mais tempo tem outras escolhas. Pelo app você escolhe o prazo e o rendimento. Quanto mais tempo, maior o percentual do CDB.

Na linha de guardar e aplicar o dinheiro, existem aplicativos de finanças mais específicos. Para os mais conservadores, um desses apps é o Renda fixa. Nele é possível comparar investimentos em várias corretoras. A pesquisa é feita pelas instituições, tipos, períodos e vencimentos de investimentos. Além disso, para os que gostam de arriscar um pouco mais e preferem renda variável, o aplicativo Trademap permite o acompanhamento da carteira de investimentos e do mercado de ações em tempo real.

Apps para pagar menos

Finalmente, outro ponto importante para ficar com as finanças em ordem é economizar sempre que possível. Desse modo, existem apps que não são aplicativos de finanças, mas ajudam no orçamento. Um deles é o Pelando. Ele disponibiliza cupons e descontos em diversas lojas cadastradas. Já o Méliuz oferece cashback. Ou seja, o consumidor pode comprar em mais de 1.600 lojas parceiras no Brasil e recebe parte do dinheiro de volta.

